جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان الاحتلال الاسرائيلي ككيان فصل عنصري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة عزمها على تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان الاحتلال الاسرائيلي ككيان فصل عنصري.
وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في تصريحات صحفية أن بلادها وفلسطين تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أكد منتصف الشهر الجاري قرار بلاده بتقديم شكوى ضد الكيان الاسرائيلي المحتل أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكب في حق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة "الذي تحول إلى معسكر اعتقال تجري فيه عملية إبادة جماعية".
بالإضافة إلى ذلك أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الاسرائيلي وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى يوافق الاحتلال على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها لدى الكيان الاسرائيلي المحتل للتشاور وسط العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN24112023000071011013ID1107483132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.