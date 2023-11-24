-->

Saturday, 25 November 2023 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإعلان الاحتلال الاسرائيلي ككيان فصل عنصري

11/24/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة عزمها على تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تطالب بإعلان الاحتلال الاسرائيلي ككيان فصل عنصري.
وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في تصريحات صحفية أن بلادها وفلسطين تعملان حاليا على صياغة استراتيجيات عملية لرفع القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أكد منتصف الشهر الجاري قرار بلاده بتقديم شكوى ضد الكيان الاسرائيلي المحتل أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكب في حق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة "الذي تحول إلى معسكر اعتقال تجري فيه عملية إبادة جماعية".
بالإضافة إلى ذلك أيد برلمان جنوب أفريقيا اقتراحا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الاسرائيلي وقال المشرعون إن الإجراء سيظل ساري المفعول حتى يوافق الاحتلال على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات بمشاركة الأمم المتحدة.
وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد اتخذت قرارا أوائل شهر نوفمبر الجاري باستدعاء دبلوماسييها لدى الكيان الاسرائيلي المحتل للتشاور وسط العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN24112023000071011013ID1107483132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث