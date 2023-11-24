معرض الكويت الدولي للكتاب يناقش أثر الجوائز في صناعة النشر العربية بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال

الكويت - 24 - 11 (كونا) -- ناقش معرض الكويت الدولي للكتاب ال26 ضمن فعاليته الثقافية (أثر الجوائز في صناعة النشر العربية) خلال ندوة أقيمت في قاعة (رواق الثقافة) بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

وأدار الندوة رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ بمشاركة كل من الامين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل من السعودية والرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية أحمد رشاد من مصر والاديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي والكاتب المصري دكتور الادب العربي هيثم الحاج.

وحضر الندوة رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد والامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور محمد الجسار والامين العام للمجلس المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود والدكتور عيسى الانصاري وعدد من المهتمين والناشرين العرب.

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل ان عنوان الندوة هو أثر الجوائز في صناعة النشر مبينا انه يرى ان الموضوع يحتمل العكس كذلك اي أثر النشر العربي على الجوائز معتبرا أن النشر هو الاصل وأساس الرسالة ومؤكدا ان العلاقة بين الجوائز ودور النشر وثيقة جدا.

وأوضح السبيل ان القائمين على الجوائز يعملون بدورهم على التسويق لدور النشر بينما تقوم دور النشر بالتسويق للكتاب مؤكدا ان المسؤولية مشتركة ما بينهم جميعا "ونحن في دور النشر دورنا ان نصنع كتابا نجوما ومبدعين ومنتجين".

بدوره قال الاديب طالب الرفاعي ان عنوان الندوة يبين ان النشر صناعة ومن المفترض ان يرتبط ويتصف بكل ما يتعلق بالصناعة.

وأضاف الرفاعي ان الناشر العربي يجب ان يكون مجهزا بكل الادوات بدءا بلجان القراءة وان يتواجد لديه محرر ثقافي والذي له دور مهم وكبير ويعتبر عمله وظيفة وقد يستطيع هذا المحرر اضافة فصل لتسويق الكتاب مؤكدا ان الناشر وظيفته تسويق الكتاب وليس فقط إصداره.

وأشار الى ان الجائزة هي "مشروع خير للكاتب وتقدم عونا ماديا له وهي جسر ما بين الناشر والكاتب".

بدوره أكد الدكتور هيثم الحاج انه شارك في فكرة الجوائز كمنظم للجائزة وكمتسابق وكمحكم في بعض الجوائز.

وتطرق الحاج الى الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ الذي اصدر روايات ثم صادفته عقبات في النشر والمسألة كانت صعبة بالنسبة اليه وفكر ان يتوقف عن الكتابة حتى اشترك في احدى المسابقات في العام 1944 وفاز وتلقى دعما ماديا كان الدافع لاستمراره في الكتابة وحصل بعدها على جوائز مكنته من الحصول على جائزة نوبل فيما بعد.

واكد ان الجوائز محفز مهم ومحرك للكاتب وتدفعه الى الاستمرار وتعطيه طريق من الامل وتحفز القارئ والناشر كذلك وترشد الناقد للكتب الحاصلة على الجوائز ليبحث في اسباب الاختيار.

كما تحدث احمد رشاد فقال ان لديهم في الدار لجان قراءة لكل مجال وتقدم تقارير عن الكتاب والعمل الادبي وتضع بعض النقاط التي تدعم العمل.

وذكر أن لديهم لجنة متخصصة لكل جائزة وهناك توجهات ومؤشرات لكل جائزة "وعلينا ان نختار ما نشارك به في الجوائز".

واضاف "كناشر أرى ان الجوائز الخاصة بالناشر اقل من الجوائز الخاصة بالمؤلفين ويجب اعادة الدراسة في هذه النقطة".

بدورهما اكد كل من محمد رشاد وهيثم الحافظ على اهمية وجود جوائز في الدول العربية لدعم الناشر والكاتب واهمية العمل على زيادة عدد تلك الجوائز التي تدعم وتحفز الادباء والمهتمين وان تخصص معارض الكتب جوائز للمشاركين في المعرض بعدة مجالات. (النهاية) ش ه د / ر ج