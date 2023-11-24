ختام بطولات السنوكر والبليارد الإنجليزي في قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 11 (كونا) -– اختتمت مساء اليوم الجمعة البطولات العالمية التسع في السنوكر والبليارد الإنجليزي والتي استضافتها قطر ونظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر على مدى ثلاثة أسابيع وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون نحو 40 دولة.
وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين والفائزات في بطولات العالم للسنوكر لفرق (الأساتذة) والسنوكر (6 ريد) للسيدات والبليارد الإنجليزي (150 اب).
وفي بطولة العالم للسنوكر (6 ريد) للسيدات توجت اللاعبة الهندية فيديا بيلاي بعد فوزها على مواطنتها أنوباما راماشاندران بنتيجة (4 - 1) فيما ذهبت ميداليتا المركز الثالث إلى اللاعبتين الصينية باي يولو والمنغولية نارانتايا بايرخان.
وفي بطولة العالم للسنوكر ل(فرق الأساتذة) توج باللقب منتخب البحرين بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة (4 - 3) فيما نال منتخبا قطر وأفغانستان ميداليتي المركز الثالث اما في بطولة العالم للبليارد الإنجليزي (150 اب) فقد حصد اللاعب الهندي بانكاج ادفاني اللقب بعد فوزه على مواطنه سوراف كوثري بنتيجة (5 - 2) في المباراة النهائية.
وكان القطري علي العبيدلي توج بكأس بطولة العالم للسنوكر ل(فردي الرجال) إثر فوزه بنتيجة (6 - 1) على تشيونغ كا واي من هونغ كونغ ليكون العبيدلي أول لاعب عربي يفوز بلقب هذه البطولة.
يذكر ان البطولة انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر. (النهاية)
س س س / ر ج
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