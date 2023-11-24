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ختام بطولات السنوكر والبليارد الإنجليزي في قطر

11/24/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 11 (كونا) -– اختتمت مساء اليوم الجمعة البطولات العالمية التسع في السنوكر والبليارد الإنجليزي والتي استضافتها قطر ونظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر على مدى ثلاثة أسابيع وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون نحو 40 دولة.
وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين والفائزات في بطولات العالم للسنوكر لفرق (الأساتذة) والسنوكر (6 ريد) للسيدات والبليارد الإنجليزي (150 اب).
وفي بطولة العالم للسنوكر (6 ريد) للسيدات توجت اللاعبة الهندية فيديا بيلاي بعد فوزها على مواطنتها أنوباما راماشاندران بنتيجة (4 - 1) فيما ذهبت ميداليتا المركز الثالث إلى اللاعبتين الصينية باي يولو والمنغولية نارانتايا بايرخان.
وفي بطولة العالم للسنوكر ل(فرق الأساتذة) توج باللقب منتخب البحرين بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة (4 - 3) فيما نال منتخبا قطر وأفغانستان ميداليتي المركز الثالث اما في بطولة العالم للبليارد الإنجليزي (150 اب) فقد حصد اللاعب الهندي بانكاج ادفاني اللقب بعد فوزه على مواطنه سوراف كوثري بنتيجة (5 - 2) في المباراة النهائية.
وكان القطري علي العبيدلي توج بكأس بطولة العالم للسنوكر ل(فردي الرجال) إثر فوزه بنتيجة (6 - 1) على تشيونغ كا واي من هونغ كونغ ليكون العبيدلي أول لاعب عربي يفوز بلقب هذه البطولة.
يذكر ان البطولة انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر. (النهاية)

س س س / ر ج



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