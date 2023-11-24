موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - قطر تؤكد اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين و"الإسرائيليين" المفرج عنهم مع عائلاتهم تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت حركة (حماس) مع الكيان الاسرائيلي المحتل بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.
نيويورك - الأمم المتحدة تعلن دخول أكبر قافلة إغاثة إلى قطاع غزة تضم 200 شاحنة مساعدات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وذلك في إطار بدء الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل.
مدريد - وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يؤكد أن اتهامات نظيره الإسرائيلي لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "بدعم الإرهاب" خطرة وكاذبة وغير مقبولة موضحا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب".
مدريد - وزارة الخارجية الإسبانية تعلن انها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات حول الاتهامات "الكاذبة وغير المقبولة" التي وجهتها حكومة إسرائيل ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. (النهاية) ر ج
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