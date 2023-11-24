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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/24/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - قطر تؤكد اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين و"الإسرائيليين" المفرج عنهم مع عائلاتهم تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت حركة (حماس) مع الكيان الاسرائيلي المحتل بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.

نيويورك - الأمم المتحدة تعلن دخول أكبر قافلة إغاثة إلى قطاع غزة تضم 200 شاحنة مساعدات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي وذلك في إطار بدء الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل.

مدريد - وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يؤكد أن اتهامات نظيره الإسرائيلي لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "بدعم الإرهاب" خطرة وكاذبة وغير مقبولة موضحا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب".

مدريد - وزارة الخارجية الإسبانية تعلن انها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مدريد لتقديم توضيحات حول الاتهامات "الكاذبة وغير المقبولة" التي وجهتها حكومة إسرائيل ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. (النهاية) ر ج

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