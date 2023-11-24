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مارك والبيرج داخل حمام ثلج لإنعاش شبابه X سن الـ52

11/24/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Youm7) حرص مارك والبيرج نجم هوليود على الكشف عن هوايته فى ممارسة الرياضة بطريقته الخاصة التى يسعى من خلالها لإنعاش جسده على حد تعبيره مثلما ظهر خلال عدة صور، وهو يلقى بنفسه داخل مياه باردة للغاية.

وهى الطريقة التى يسعى بها نجم هوليود البالغ من العمر 52 عاما إلى منح عضلاته ودمائه شباباً مثلما وصف فى وقت سابق.


لحظة نزوله



مارك والبيرج

من ناحية أخرى أعاد مارك والبيج النجم
ميل جيبسون
إلى كرسي المخرج لأول مرة منذ عام 2016، إذ تولى إدارة فيلم سينمائي جديد بعنوانFlight Risk
، مع والبيرج، والذي يجسد فيه دور طيار ينقل مجرمًا خطيرًا للمحاكمة.


مالك والبيرج داخل المياه

وقال جو دريك رئيس الشركة المنتجة للفيلم: نحب الكيمياء الفنية التى لا يمكن إنكارها بين ميل جيبسون ومارك والبيرج، هذه المواهب ذات المستوى العالمي التي تجتمع في
Flight Risk
من شأنها أن تجعله أحد أكثر الأفلام إثارة للتشويق والتي يجب مشاهدتها في العام".







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