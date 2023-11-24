أحمد ثروت يعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة الأهلى لكرة اليد.. الليلة

MENAFN - Youm7) يحتفل المخرج أحمد ثروت ، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، مساء اليوم السبت، بعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء المقربين.

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسى متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".

وقدم المخرج أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق" والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي قدمها للمرة الأولى في احتفاله بخطوبته من لمى الشواربي.

أما لمى الشواربي هي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء.

يذكر أن الفنان أحمد ثروت نجل محمد ثروت، أُصيب بمتلازمة ميلر فيشر، والتي تسببت في إصابته بخمس إعاقات، منها فقدان القدرة على الكلام والبصر، وكشف تفاصيل أزمته المرضية حين ما استضيف في برنامج معكم منى الشاذلي: عندما فقدت الحركت تواصلت مع أصدقاء لي من ذوي الهمم، وهم يعتبرون أقوى سبب في التعايش مع ما مررت به، ومن المفروض أن نقول لذوي الهمم أنتم أبطال عندما نراهم.