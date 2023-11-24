أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى حفلاً بدار الأوبرا الليلة

MENAFN - Youm7) يحيى أوركسترا القاهرة السيمفونىحفلاً بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا، اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف، أداجيو وفالس من باليه الجميلات السبع لـ جارا جاراييف، كارفان لـ سلطان هايجبيوف، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازى .

جدير بالذكر أن حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومى العام، عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضى جمهورية أذربيجان شهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، دخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر، وأصبحت دولة فاعلة فى المجتمع الدولى ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة فى منطقة القوقاز، كان للسكان القائد الوحيد حتى أن الشعب منحه لقب "الأب".