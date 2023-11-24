أوركسترا القاهرة السيمفونى يحيى حفلاً بدار الأوبرا الليلة

(MENAFN
- Youm7) يحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى
حفلاً بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا، اليوم السبت، فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف، أداجيو وفالس من باليه الجميلات السبع لـ جارا جاراييف، كارفان لـ سلطان هايجبيوف، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازى .
جدير بالذكر أن حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومى العام، عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضى جمهورية أذربيجان شهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، دخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر، وأصبحت دولة فاعلة فى المجتمع الدولى ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة فى منطقة القوقاز، كان للسكان القائد الوحيد حتى أن الشعب منحه لقب "الأب".
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