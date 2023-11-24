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عماد حمدى وأبو الفنون.. حينما ارتبك على خشبة المسرح وفضل الابتعاد عنه

11/24/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير عماد حمدى ، الذى ولد فى 25 نوفمبر من عام 1908، وهو واحد من نجوم السينما المصرية عبر تاريخها، وقدم خلال مشواره الفنى الطويل كثيرا من الأعمال المميزة.



رغم نجومية عماد حمدى التى حققها من خلال شاشة السينما إلا أن بدايته كالكثير من النجوم كانت من المسرح، ففى مدرسة التوفيقية الثانوية تلقى عماد حمدى دروس الإلقاء على يد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، ومن خلاله زاد حبه وشغفه بالتمثيل، كما مثل على مسرح المدرسة عدداً من المسرحيات العالمية، وصلت إلى 15 مسرحية أشهرها "خان الخليلى".



اللافت أن المسرحية الوحيدة التى قدمها عماد حمدى فى مرحلة الاحتراف كانت مسرحية "خان الخليلى" عام 1964 عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى الرواية نفسها التى قدمها من قبل فى فيلم سينمائى.



قدم عماد حمدى بطولة مسرحية بعنوان "خان الخليلى"، بعدما ظل يقنعه الفنان السيد بدير بالفكرة، ورغم تخوفه من فكرة الوقوف على خشبة المسرح لابتعاده عنه منذ سنوات طويلة، لكنه أمام إصرار "بدير" وافق على رواية محفوظ التي كان قدمها مسبقا على شاشة السينما، إلا أن التجربة ربما لم يحبها عماد حمدي ولم يرغب فى خوضها مرة أخرى لتظل المسرحية الوحيدة فى حياته التى شارك بها.



المفاجأة التى جعلت من "خان الخليلي" العمل المسرحي الوحيد فى حياة عماد حمدي، أن الفنان الكبير ارتبك حين التقى الجمهور وجهًا لوجه للمرة الأولى بعيدًا عن الأستوديوهات وكاميرات السينما.



بعيدا عن خان الخليلي قدم عماد حمدي مسرحية كمحترف مسرح كانت مسرحية "خطيئة حواء" للكاتب محمد التابعى، وبعدها مسرحية أخرى بعنوان "شاهين ما مات" باللغة العامية، وقدم بعدها أكثر من 12 مسرحية، إلى أن اعتزل المسرح نهائيا بعد خان الخليلي.



وكشف الفنان عماد حمدى عن سبب اعتزاله المسرح فقال: "بسبب الجهد اللي الواحد بيبذله فيه والتعب بتفضل من الساعة 8 بليل لحد 2 صباحًا، ومن 8 صباحا لـ9 مساء، تشتغل فى السينما والجهد ده دلوقتى مش موجود، علشان أقعد 16 ساعة بشتغل فتركته إلى حين".












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