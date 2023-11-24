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على الحجار يحيى احتفالية يا عزيز عينى بمكتبة الإسكندرية 1 ديسمبر

11/24/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الفنان على الحجار
احتفالية "يا عزيز عينى" بمناسبة مرور مائة عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويشاركه فى الحفل أميرة أحمد وأحمد حمدى رؤوف، وبمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وبقيادة المايسترو ناير ناجى، والاحتفالية كتابة وإخراج سعيد قابيل.



من ناحية أخرى كان قد أعرب النجم على الحجار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن سعادته البالغة بالغناء أمام الرئيس السيسى فى فعاليات تحيا مصر وفلسطين التى أقيمت فى استاد القاهرة، مشيراً إلى أن مشاركته فى هذا الحدث تجعله فخور ببلده.



وأضاف على الحجار فى تصريحاته: "إن شاء الله ربنا هينصر فلسطين فى القريب العاجل والنصر جاى، والرئيس السيسى يبذل مجهودا كبيرا فيما يخص القضية الفلسطينية" .



وشارك على الحجار فى فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.












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