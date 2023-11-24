مفسرة أحلام توضح دلالة رؤية المال في المنام

(MENAFN
- Youm7) "الفلوس في الحلم فلس" كثيرًا ما نسمع هذا التعليق باستياء بعد أن نحكى بحماسة حلمنا خلال النوم بالعثور على مال أو امتلاك الكثير من النقود. فهو تعليق متوارث من خلال جداتنا، لكن هل هو حقيقي؟
تقول أحلام السيد مفسرة الأحلام لليوم السابع، إن تفسير الأحلا
بالمال في المنام يختلف من حالة لأخرى، فأحيانًا يكون تفسيره جيدًا وأحيانًا يكون تفسيره سيئًا.
وتوضح: الحلم بالمال الكثير في المنام وهو غير معلوم من أين لك ولا عدده، فيه حزن وتعاسة، ولكن إذا حلم بالمال الكثير وهو معلوم العدد، تكون الرؤية مبشرة بحدوث يُسر للحالم في حياته.
خسارة المال في الحلم خير
وتابعت أيضا أذا حلم الرائي أنه خسر مالا لا يعلم عدده، فهذا يدعو إلى الفرح، لأن فيه راحة كبيرة للرائي في أمور حياته، ولكن إذا خسر مال معلوم عدده، ففي تفسيره حدوث بعض الأمور غير الجيدة التي يصحبها ندم.
وقالت أيضا إذا كانت رؤية الحالم فيها مال يعطيه للآخرين من الأقارب أو الأصدقاء
معلوم عدده أو غير معلوم، فهذه رؤية سعيدة للحالم بأن أيامه القادمة فيها وفرة من الصحة والمال، ويتحقق سعيه من خلال هذا المال، ولكن في حالة إعطاء المال بنوايا طيبة من أجل صلة الرحم، أو الصدقة، أو سد الدين، أو المحبة.
وأوضحت تفسير الحلم الذي يكون فيه الحالم عليه دين للآخرين، فهذا فيه أمر محذر للرائي، وحدوث أمر فيها مهانة له، أو تسبب له الإحراج تجعله يخشى الجلوس مع الآخرين، لأن كما يقال" الدين هم بالليل، ومذلة بالنهار" وعليه أن يتفقد أحواله القادمة، ويأخذ الحذر في أمور حياته.
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