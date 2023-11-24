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مفسرة أحلام توضح دلالة رؤية المال في المنام

11/24/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Youm7) "الفلوس في الحلم فلس" كثيرًا ما نسمع هذا التعليق باستياء بعد أن نحكى بحماسة حلمنا خلال النوم بالعثور على مال أو امتلاك الكثير من النقود. فهو تعليق متوارث من خلال جداتنا، لكن هل هو حقيقي؟



تقول أحلام السيد مفسرة الأحلام لليوم السابع، إن تفسير الأحلا
بالمال في المنام يختلف من حالة لأخرى، فأحيانًا يكون تفسيره جيدًا وأحيانًا يكون تفسيره سيئًا.



وتوضح: الحلم بالمال الكثير في المنام وهو غير معلوم من أين لك ولا عدده، فيه حزن وتعاسة، ولكن إذا حلم بالمال الكثير وهو معلوم العدد، تكون الرؤية مبشرة بحدوث يُسر للحالم في حياته.




خسارة المال في الحلم خير




وتابعت أيضا أذا حلم الرائي أنه خسر مالا لا يعلم عدده، فهذا يدعو إلى الفرح، لأن فيه راحة كبيرة للرائي في أمور حياته، ولكن إذا خسر مال معلوم عدده، ففي تفسيره حدوث بعض الأمور غير الجيدة التي يصحبها ندم.



وقالت أيضا إذا كانت رؤية الحالم فيها مال يعطيه للآخرين من الأقارب أو الأصدقاء
معلوم عدده أو غير معلوم، فهذه رؤية سعيدة للحالم بأن أيامه القادمة فيها وفرة من الصحة والمال، ويتحقق سعيه من خلال هذا المال، ولكن في حالة إعطاء المال بنوايا طيبة من أجل صلة الرحم، أو الصدقة، أو سد الدين، أو المحبة.



وأوضحت تفسير الحلم الذي يكون فيه الحالم عليه دين للآخرين، فهذا فيه أمر محذر للرائي، وحدوث أمر فيها مهانة له، أو تسبب له الإحراج تجعله يخشى الجلوس مع الآخرين، لأن كما يقال" الدين هم بالليل، ومذلة بالنهار" وعليه أن يتفقد أحواله القادمة، ويأخذ الحذر في أمور حياته.












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