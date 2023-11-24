وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرموش والحواجب.. من زيت شجرة الشاي للوز

MENAFN - Youm7) تعتبر قشرة الرموش والحواجب من المشكلات المزعجة التي تعانى منها بعض النساء، والناتجة عن التهاب الجفن أو التهاب الجلد الدهنى أو لأسباب أخرى، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرموش والحواجب والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " makeupandbeauty".





وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرموش والحواجب وصفة زيت شجرة الشاي

يحتوى زيت شجرة الشا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، لذلك فهو من العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من قشرة الرموش والحواجب، ولهذا ينصح بتخفيفه بزيت آخر مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا ثم وضعه على الرموش والحواجب باستخدام كرة قطنية، ثم الانتظار لعدة دقائق ثم غسل الرموش والحواجب بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.

التخلص من قشرة الحواجب والرموش





وصفة جل الصبار

يعتبر جل الصبار من العلاجات الطبيعية الفعالة للتخلص من قشرة الحواجب، حيث يحتوى الصبار على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، ثم وضع الجل على الرموش والحواجب وتركه عدة دقائق ثم غسلهما مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الرموش والحواجب





وصفة خل التفاح

يساعد خل التفاح في التخلص من قشرة الحواجب والرموش، ولذلك ينصح

بوضع قطرة أو اثنتين فقط باستخدام قطعة قطن، ثم مسح الرموش والحواجب، وتركها عدة دقائق ثم غسلهما بالماء.

طرق طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب





وصفة زيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، والتي تعالج مشاكل الجلد والشعر، ولهذا ينصح بوضع بعض الزيت على قطعة قطن ثم فرك الرموش والحواجب وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسلهما بالماء.

وصفة زيت اللوز

يساعد زيت اللوز على التخلص من قشرة الحواجب والرموش وذلك من خلال وضع بعض الزيت وتسخينه لبعض الوقت وتركه حتى يبرد ثم تدليك الحواجب ووضع الزيت على الرموش والانتظار لمدة 10 دقائق ثم غسلهما بالماء.