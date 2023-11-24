ماذا تعرف عن شمعة هوبي للأذن؟ استخدمها الهنود الحمر

MENAFN - Youm7) استخدام شمع هوبي للأذن أصبح منتشرًا بين الأشخاص الذين يبحثون عن طرق بديل لتنظيف الأذن. ,يُعتقد أن شمع هوبي يساعد في إزالة الشمع المتراكم في الأذن وأنه من تقنيات الاسترخاء القديمة. ومع ذلك، هناك الكثير من التحذيرات من استخدام شمع هوبي، حيث ينصح أن يستخدم بحذر وتحت إشراف متخصصين حيث إن استخدامه بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى إصابة أو إلحاق ضرر بالأذن.فما هو شمع الهوبي؟ وما هي فوائده وعيوبه؟شمعة الأذن





تاريخ شمع الأذن الهوبي



وفقاً لما نشره موقع "centreofexcellence"، فإن شمع الهوبي هو علاج تقليدي شامل استخدمته قبيلة الهوتي من الأمريكيين الأصليين "الهنود الحمر"، حيث إنهم معروفون باللجوء للطبيعة في علاجاتهم، ويعد تشميع الأذن إحدى التقنيات العديدة التي يستخدمونها لتعزيز صحة الأذن، وهو استخدام شمعة مجوفة مصنوعة من مكونات طبيعية مثل شمع العسل والأعشاب في قناة الأذن وإشعالها، فعندما تحترق الشمعة، فإنها تخلق فراغا يسحب الشوائب والشمع الزائد من الأذن، هذه العملية غير مؤلمة ومريحة، مهدئة وعلاجية.

خطوات استخدام شمع الهوبي

الخطوة الأولى: الاستلقاء على جانبك مع دعم رأسك بوسادة، من المهم أن تكون مرتاحا ومسترخيا لهذا الإجراء.

الخطوة الثانية: يتم إدخال الشمعة بلطف في قناة الأذن، ويتم تثبيت الشمعة في مكانها بواسطة يد المعالج، ويتم إشعال الطرف الآخر من الشمعة.

الخطوة الثالثة: تحترق الشمعة لمدة 10-15 دقيقة، مما يخلق فراغا يسحب الشوائب والشمع من قناة الأذن، ثم يتم إطفاء الشمعة وإزالتها.

الخطوة الرابعة، تكرر الخطوات السابقة في الأذن الأخرى.

الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء يقوم المعالج بالتدليك بتلطيف حول الأذن للمساعدة في تحفيز التصريف اللمفاوي وتحسين الدورة الدموية.

شمعة هوبي للأذن فوائد شمع الهوبي إزالة شمع الأذن الزائد

أحد الأسباب الأكثر شيوعا التي تجعل الأشخاص يجربون تشميع الأذن بالهوبي هو إزالة شمع الأذن الزائد، حيث يمكن أن تساعد الحرارة اللطيفة الناتجة عن الشمعة على تليين الشمع وتفكيكه، مما يسهل إزالته، هذا يمكن أن يساعد في منع التهابات الأذن وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأذن.

التخلص من طنين الأذن

طنين الأذن هو حالة تسبب صوت رنين في الأذنين، يمكن أن يكون الأمر محبطا للغاية ويمكن أن يؤثر على التركيز أو النوم، ويعتقد أن تشميع الأذن بطريقة هوبي يساعد في تخفيف طنين الأذن عن طريق تقليل الالتهاب في قناة الأذن وتحسين تدفق الدم.

شمعة هوبيمخاطر شمع الهوبي

رغم أنه

لا توجد دراسات علمية تثبت فعالية شمع الهوبي في إزالة شمع الأذن أو علاج أي حالة طبية. كما يعتبر شمع الأذن طبيعيًا ذاتي التنظيف، ويتم التخلص منه بشكل طبيعي عند قيام الأذن بحركات مثل المضغ أو البلع، فإن هناك في المقابل تحذيرات من استخدامه، فوفقًا لموقع "medicalnewstoday" هناك بعض التحذيرات من استخدام شمع الهوب:



تفاقم المشكلات الصحية: قد يؤدي استخدام شمع الهوبي بدلاً من الحصول على العلاج الطبي المناسب إلى تفاقم المشكلات الصحية الحقيقية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك التهاب في الأذن أو عدوى، فقد يتسبب استخدام شمع الهوبي في تأخير العلاج اللازم وتفاقم الحالة.عدم النظافة:يمكن أن يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى إدخال الشمع والرماد والشمع المذاب في الأذن، مما يزيد من خطر حدوث عدوى ثانوية وتهيج الأذن.ضياع الشمع:يمكن أن يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى ضياع الشمع داخل الأذن بدلاً من إزالته، مما يزيد من خطر انسداد الأذن وتأثيره على السمع.الأضرار العضوية:قد يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى حدوث أضرار عضوية في الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى أو ضرر في الأذن الوسطى. هذه الأضرار قد تؤثر على السمع وتتطلب علاجًا طبيًا.