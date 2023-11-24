ماذا تعرف عن شمعة هوبي للأذن؟ استخدمها الهنود الحمر

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- Youm7) استخدام شمع هوبي للأذن أصبح منتشرًا بين الأشخاص الذين يبحثون عن طرق بديل لتنظيف الأذن. ,يُعتقد أن شمع هوبي يساعد في إزالة الشمع المتراكم في الأذن وأنه من تقنيات الاسترخاء القديمة. ومع ذلك، هناك الكثير من التحذيرات من استخدام شمع هوبي، حيث ينصح أن يستخدم بحذر وتحت إشراف متخصصين حيث إن استخدامه بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى إصابة أو إلحاق ضرر بالأذن.
فما هو شمع الهوبي؟ وما هي فوائده وعيوبه؟
شمعة الأذن
تاريخ شمع الأذن الهوبي
وفقاً لما نشره موقع "centreofexcellence"، فإن شمع الهوبي هو علاج تقليدي شامل استخدمته قبيلة الهوتي من الأمريكيين الأصليين "الهنود الحمر"، حيث إنهم معروفون باللجوء للطبيعة في علاجاتهم، ويعد تشميع الأذن إحدى التقنيات العديدة التي يستخدمونها لتعزيز صحة الأذن، وهو استخدام شمعة مجوفة مصنوعة من مكونات طبيعية مثل شمع العسل والأعشاب في قناة الأذن وإشعالها، فعندما تحترق الشمعة، فإنها تخلق فراغا يسحب الشوائب والشمع الزائد من الأذن، هذه العملية غير مؤلمة ومريحة، مهدئة وعلاجية.
خطوات استخدام شمع الهوبي
الخطوة الأولى: الاستلقاء على جانبك مع دعم رأسك بوسادة، من المهم أن تكون مرتاحا ومسترخيا لهذا الإجراء.
الخطوة الثانية: يتم إدخال الشمعة بلطف في قناة الأذن، ويتم تثبيت الشمعة في مكانها بواسطة يد المعالج، ويتم إشعال الطرف الآخر من الشمعة.
الخطوة الثالثة: تحترق الشمعة لمدة 10-15 دقيقة، مما يخلق فراغا يسحب الشوائب والشمع من قناة الأذن، ثم يتم إطفاء الشمعة وإزالتها.
الخطوة الرابعة، تكرر الخطوات السابقة في الأذن الأخرى.
الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء يقوم المعالج بالتدليك بتلطيف حول الأذن للمساعدة في تحفيز التصريف اللمفاوي وتحسين الدورة الدموية.
شمعة هوبي للأذن فوائد شمع الهوبي إزالة شمع الأذن الزائد
أحد الأسباب الأكثر شيوعا التي تجعل الأشخاص يجربون تشميع الأذن بالهوبي هو إزالة شمع الأذن الزائد، حيث يمكن أن تساعد الحرارة اللطيفة الناتجة عن الشمعة على تليين الشمع وتفكيكه، مما يسهل إزالته، هذا يمكن أن يساعد في منع التهابات الأذن وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأذن.
التخلص من طنين الأذن
طنين الأذن هو حالة تسبب صوت رنين في الأذنين، يمكن أن يكون الأمر محبطا للغاية ويمكن أن يؤثر على التركيز أو النوم، ويعتقد أن تشميع الأذن بطريقة هوبي يساعد في تخفيف طنين الأذن عن طريق تقليل الالتهاب في قناة الأذن وتحسين تدفق الدم.
شمعة هوبي
مخاطر شمع الهوبي
رغم أنه
لا توجد دراسات علمية تثبت فعالية شمع الهوبي في إزالة شمع الأذن أو علاج أي حالة طبية. كما يعتبر شمع الأذن طبيعيًا ذاتي التنظيف، ويتم التخلص منه بشكل طبيعي عند قيام الأذن بحركات مثل المضغ أو البلع، فإن هناك في المقابل تحذيرات من استخدامه، فوفقًا لموقع "medicalnewstoday" هناك بعض التحذيرات من استخدام شمع الهوب:
تفاقم المشكلات الصحية:
قد يؤدي استخدام شمع الهوبي بدلاً من الحصول على العلاج الطبي المناسب إلى تفاقم المشكلات الصحية الحقيقية. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك التهاب في الأذن أو عدوى، فقد يتسبب استخدام شمع الهوبي في تأخير العلاج اللازم وتفاقم الحالة.
عدم النظافة:
يمكن أن يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى إدخال الشمع والرماد والشمع المذاب في الأذن، مما يزيد من خطر حدوث عدوى ثانوية وتهيج الأذن.
ضياع الشمع:
يمكن أن يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى ضياع الشمع داخل الأذن بدلاً من إزالته، مما يزيد من خطر انسداد الأذن وتأثيره على السمع.
الأضرار العضوية:
قد يؤدي استخدام شمع الهوبي إلى حدوث أضرار عضوية في الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى أو ضرر في الأذن الوسطى. هذه الأضرار قد تؤثر على السمع وتتطلب علاجًا طبيًا.
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