اعرفى الطريقة الصحيحة لاستخدام الليفة المغربية لجلد ناعم وصحى

MENAFN - Youm7) كل فتاة تحب أن تهتم بصحة جلدها ونضارة بشرتها بشكل كبير، في كل وقت سواء كان في فصل الصيف أم في الشتاء ، ويوجد الكثير من المنتجات الخاصةللعناية بالبشرة مثل استخدام الليفة المغربية، التي تكون رائعة لتقشير الجسم وجعله مشرقا وصحيا، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الليفة المغربية يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " roccanskin".

خطوات لروتين حمام باستخدام الليفة المغربية لنتيجة مدهشة:الخطوة الأولى:

يتم في بادئ الأمر ملأ حوض أو دلو بالماء الساخن، حتى يتم إطلاق الكثير من البخار في الحمام، مما يمنح الكثير من تدفئة البشرة أثناء عملية التقشير يمكن بدلا من ذلك شطف البشرة بالماء الدافئ.



الاستحمام

الخطوة الثانية:

يمكن للفتاة التي تمتلك شعرا طويلا أن تثبته على شكل كعكة، حتى تتم عملية التقشير، مع الحرص على جعل الشعر مبللا، ويمكن بعد الانتهاء من عملية تقشير الجسم غسله في النهاية، لأن معظم منتجات العناية بالشعر قد تمنع عملية التقشير بشكل كبير، مما قد يغلف البشرة مثل مادة السيليكون والزيت.

الخطوة الثالثة:

يتم شطف البشرة بالماء الدافئ، لجعل عملية التقشير تتم بشكل سلس وسهل مع الحرص على عدم المبالغة في فرك البشرة.

الخطوة الرابعة:

يتم تدليك الجسم كله بالصابون الأسود، بدون الليفة المغربية، ويمكن استبدال الصابون الأسود بصابون طبيعى، ولكن الأفضل هو الصابون الأسود، مع تجنب بعض المواد التي تكون بها مادة السيليكون مثل جل الاستحمام وغسول الجسم، ويجب تركه بضع دقائق على الجسم ويتم تدليك الجسم بالصابون والحرص على تدليك الرقبة والوجه بلطف باليدين، ثم فرك القدم بحجر الخفاف.



تقشير البشرة

الخطوة الخامسة:

يتم شطف الجسم بالماء الدافئ، مع الحرص على عدم ترك أي صابون على البشرة.

الخطوة السادسة:

نشطف الليفة المغربية ونعصرها من أي ماء زائد، والبدء في تقشير الذراع والصدر والرقبة والجسم كله بالليفة المغربية مع الحرص على عدم الضغط، ولكن بحركة لطيفة ناعمة، مع استخدام وزن اليد وتحريكها بشكل مسطح، وعندما تمتلئ الليفة بخلايا الجلد الميتة يتم شطفها على الفور وعصرها.

الخطوة السابعة:

يمكن في تلك المرحلة غسل الجسم بغسول الجسم أو جل الاستحمام، ويمكن غسل الشعر كما تحب الفتاة، ووضعه في قناع أو بلسم للحصول على الكثير من الانتعاش والحيوية.

الخطوة الثامنة:

غسل الجسم بالماء البارد لغلق المسام مع الحرص على حماية البشرة من الشمس عن طريق استخدام معامل حماية وقت الخروج من المنزل.

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