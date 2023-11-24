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قائمة الأسهم الرابحة هذا الأسبوع.. 10 شركات ترتفع بنسبة 20% في 5 جلسات

11/24/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Youm7) حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66% متجاوزًا مستوى 25500 نقطة، وربح رأس المال السوقي 63.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.71 تريليون جنيه، وارتفعت 10 شركات بنسبة 20% خلال هذا الأسبوع، وضمت قائمة أعلى 10 أسهم ربحية:



1- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 0.630 جنيه.



2- مصر للأسواق الحرة بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 28.800 جنيه.



3- مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 20.36% ليغلق عند مستوى 25.010 جنيه.



4- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 20.81% ليغلق عند مستوى 4.180 جنيه.



5- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 23.08% ليغلق عند مستوى 0.464 جنيه.



6- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.09% ليغلق عند مستوى 249.370 جنيه.



7- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 23.79% ليغلق عند مستوى 10.980 جنيه.



8- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 26.02% ليغلق عند مستوى 0.465 جنيه.



9- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 31.82% ليغلق عند مستوى 3.190 جنيه.



10- مصر للفنادق بنسبة 31.88% ليغلق عند مستوى 253.260 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.
















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