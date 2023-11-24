-->

Saturday, 25 November 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. CIB فى الصدارة بـ3 مليارات جنيه

11/24/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 40.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3 مليارات جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 465.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.012 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 110.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 851.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 42.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 783.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 102.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 525 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 169.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 466.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 44.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 446.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 33.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 369.3 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.
















MENAFN24112023000132011024ID1107483116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث