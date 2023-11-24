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الحديد للمناجم: عدم تجديد خطاب ضمان الشركة الأوكرانية المكلفة بتطوير المصنع

11/24/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنه لم يتم تجديد خطاب الضمان لشركة فاش ماش الأوكرانية لإتمام مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية والمقدر تكلفتها 675 ألف دولار، وفي حالة التأكد من تركيز الخام يتم إنشاء مصنع تركيز الخام بالواحات والمقدر تكلفته بنحو 35 مليون دولار، وذلك بسبب الحرب مع روسيا، والتي دفعت الشركة الأوكرانية لطلب مد أجل الاعتماد الذي انتهى في 31 مايو عام 2022 إلى 30 سبتمبر من العام الماضي، ومازالت الحرب قائمة ولم يصل أي رد جديد من الشركة.



جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مراجعة القوائم المالية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن طلب الجهاز بشأن موافاته بتنفيذ مشروع الوحدة النصف الصناعية على أن تختص شركة الحديد والصلب المصرية بالتنفيذ بنسبة شراكة 30% للجانب الأوكراني، و70% للجانب المصري، إلا أن التجارب الشركة الأوكرانية توقفت نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وتعذر الحضور لإتمام التجربة لإعلان الأحكام العرفية ومنع من هم في سن التجنيد من مغادرة البلاد الأمر الذي يشير إلى تأخير إنجاز المشروع.



أوضحت الشركة، أنه تم تحريك أسعار منتجات الشركة بنسبة 1% بناءً على دراسة سوقية ومالية، وفضلت زيادة المنتجات بهذه النسبة حتى تضمن نجاح سياستها في العمل على استحواذ السوق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من العملاء.



جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز بعدم تضمين قوائم تسعير منتجات الشركة بعض المنتجات مثل حجر جيري مقاس (40 مم/80 مم) ومقاس (80 مم/120 مم) بمحاجر بني خالد هذا فضلًا عن تحريك الأسعار بلجان التسعير بنسبة 1% فقط لمنتجات منجم الواحات منذ إنشاء الشركة، رغم تحريك أسعار كافة المدخلات والسلع نتيجة لتحرك أسعار العملة والتضخم بنسب كبيرة.



وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم، عن إعداد مناقصة لإعادة تأجير محجر السويس مرة أخرى، وفقًا للعروض المقدمة، وذلك ردًا على توصية الجهاز باستغلال المحجر في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف منذ إخطار شركة الرضا ستون بفسخ التعاقد والبالغة خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 نحو 3.6 مليون جنيه، مطالبًا بتحديد المسؤولية بشأن أوجه القصور التي شابت بنود هذا العقد ومتابعة تنفيذه في ضوء ما لحق بالشركة من أضرار منذ بداية التعاقد.



أشارت شركة الحديد والصلب للمناجم، إلى أن المخزون السلعي تضمن قطع غيار استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها أو التنبؤ بوقت احتياجاتها وسيتم حصر هذه الأصناف وعرضها على القطاعات الإنتاجية لتحديد الأصناف المستغنى عنها والتصرف فيها طبقًا للنظم المعمول بها، وذلك ردًا على مطالبة الجهاز ببحث مدى الاستفادة الاقتصادية من المخزون السلعي للشركة البالغ قيمته 17.5 مليون جنيه الراكد من واقع حركة المخزون خلال السنوات السابقة، والتي لم يتم عليها حركة بالمخازن، حيث تم الاعتراف به بالتكلفة الدفترية دون موافاته بصافي القيمة البيعية له.



وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنه سيتم العمل على الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة والبالغة تكلفتها 45.704 مليون جنيه.












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