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مصلحة الضرائب: خضوع خدمات نولون السلع المعفاة لضريبة القيمة المضافة

11/24/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن خدمات النولون المؤداة على السلع المعفاة الواردة من الخارج تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة، جاء ذلك ردًا على الخطاب الوارد من مصلحة الجمارك بشأن الاستفسار عن مدى وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون على المرتجع الخاص بالسلع المصدرة.



أوضحت مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فأنه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.



أضافت أنه وفقًا لحكام المادة رقم (33) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تنص على أنه في تطبيق أحكام المادة (26) من القانون يكون الإعفاء من الضريبة في الحدود، وبالشروط والأوضاع التالية أنه تعفى الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.



وتابع ووفقًا لأحكام المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإنه على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونًا على الخدمة.





وسبق أن أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.














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