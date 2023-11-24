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أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

11/24/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الخضروات في السوق المصري، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وسجلت كل الأصناف استقرارًا في الأسعار، كما شهدت بعض الأصناف تحركًا طفيفًا نحو الارتفاع، وفيما يلي تفاصيل حركة سوق الخضار.



وسجل سعر سعر الطماطم من 5 إلى 9 جنيهًا، والبطاطس من 9 إلى 12 جنيها، والبصل من 16 إلى 22 جنيها، والكوسة من 4 إلى 9 جنيهات، والجزر 4 إلى 8 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الفاصوليا 7 إلى 12 جنيهات، والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.



وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن هناك تعاون مستمر الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.



وأضاف "الوكيل"، في تصريحات خاصة، أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.



وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك متابعة مستمرة للوضع في الأسواق ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه تنفيذ مبادرة خفض الأسعار؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة استقرار الأسعار بعد خفضها.












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