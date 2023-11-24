انطلاق مؤتمر الفعل الثقافى فى زمن التحولات بالفيوم

MENAFN - Youm7) تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، الاثنين المقبل، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى فى دورته الثالثة والعشرين، تحت عنوان ''الفعل الثقافى فى زمن التحولات''- دورة الأديب الراحل حمدى أبو جليل، بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية وكلمات كل من الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر، الشاعر محمد حسني إبراهيم رئيس المؤتمر، لاميس الشرنوبى رئيس إقليم القاهرة الكبرى، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأدباء وهم محمد حسني إبراهيم، اسم الأديب الراحل حمدي أبو جليل، محمد الشرقاوى، زينب أبو سنة، سعيد الصاوى، دعاء عبد المنعم، وصبرى رضوان، ويقام على هامش الافتتاح عرض فنى لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.

وتنطلق الفعاليات بمناقشة كتاب ''الشخصية المكرمة'' للأديب الراحل حمدي أبو جليل.. دليل القارئ إلى كاتب استثنائي، إعداد وتقديم الأديب عصام الزهيري، ويشارك بها د. يسري عبد الله، والشاعر أشرف أبو جليل، والناقد شعبان يوسف.

يشمل اليوم الثاني والذي يقام بمكتبة الطفل والشباب بطامية المحور البحثي الأول بعنوان ''الإبداع والتحولات المعرفية والبيئية والتقنية''، ويشارك بها د. أيمن تعيلب، د. شريف الجيار، الدكتور معتز سلامة، ويديرها الناقد سيد الوكيل.

وتحت عنوان ''التلقي ومفارقات الزمن الرقمي''، تبدأ فعاليات المحور البحثي الثاني بمشاركة د. عايدي علي جمعة، والحسن زكي، ونورا غنيم، د. محمد سيد عبد التواب، ويديرها الأديب أحمد قرني.

وفي المساء تعقد أمسية قصصية تديرها الأديبة ميرفت ياسين، وأخرى شعرية يديرها الشاعر أسامة سند، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر ربيع شكري، بمصاحبة الفنان أحمد صالح، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس.

وفي اليوم الثالث تبدأ فعاليات المحور البحثي الثالث بعنوان ''المثقف وسؤال الهوية والتنوير'' بنقابة الزراعيين بالفيوم، بمشاركة د. هشام محفوظ، الدكتور سعيد الوكيل، الدكتور شوكت المصري، الدكتور شريف حتيتة، ويديرها الدكتور أشرف عبد الكريم، يعقبها المحور البحثي الرابع بعنوان ''قراءات الأداء وإمكانيات التطوير''، بمشاركة الدكتور طارق منصور، الدكتور عمر صوفي، الدكتور أحمد صلاح كامل، والأديب أحمد عامر، ويديرها القاص عويس معوض.

يليها مساءً أمسية قصصية يديرها الروائي محمد جمال الدين، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عصمت، بمصاحبة الفنان حسن زكي، بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر محمود عبد المعطي، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الطفل والشباب بطامية.

وتختتم فعاليات المؤتمر في يومه الرابع بجلسة التوصيات، ويديرها الشاعر محمد شاكر.