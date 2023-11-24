صدر حديثا.. رواية كارما الحب لـ هند محمد

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا
عن دار المفكر العربى للنشر والتوزيع، رواية تحت عنوان "كارما الحب" للكاتبة هند محمد، والذى من المقرر عرضه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، المقرر انطلاقها فى الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.
وتعد رواية "كارما الحب" الرواية الأولى والكتاب الخامس للمؤلفة، وتدور حول امرأة وشاب بينهما متسع عمر، اختلفا فى البيئة والطباع، تجمعهما قصة حب ملتهبة لكنها مليئة بالعديد من الصعوبات وتشتد بينهما الأزمات والأحداث، والرواية ذات طابع رومانسى وتناقش العديد من القضايا وتحمل معانى إنسانية متعددة.
وجاء على غلاف الرواية.. "تعصف بنا الحياة تارة.. وتسعدنا تارة أخرى.. ومع "الكارما" نعيش بين السعادةِ والعذاب.. بين البسمة والدمعة.. ترفعنا نار العشق أحيانا وتطيح بنا أحيانا آخرى.. لكنها ستظل غذاء القلب والروح.. فقد خلق الرحمن قلوبنا تحيا بالحب والعشق.. فلا تحرّم عليه الحياة.. اعشق بكل جوارحك طالما كانت أرضه خصبة".
ومن أحداث الرواية.. ارتدت فستانها الأثير إلى نفسها وتجملت بأجمل ما عندها من مذهباتها، ووضعت عطرها المفضل شانيل، وتوهجت بأنوثتها وأبهى زينتها، بعد ما عزمت على لقاء (أحمد) ومواجهته .. من أهدى أحياء القاهرة غادرت منزلها، استقلت سيارتها السوداء وأخذت طريقها مسافرة، حيث محل ميلاده.. بين جدية وصرامة ترسم ملامحها، وضعف يكمن بروحها.. صافحت عيناها الأهرام وهي تمضي فى طريقها،
شاردة تسيطر على روحها الذكريات، لامست يدها الراديو باحثة بين الموجات، لتستمع لأغنية أو لحن يؤازرها ويضمد الروح، وبدلا من أغنية تستمد منها القوة صدحت تلك الأغنية الرومانسية التى توافقت ميولهما معا ذات يوم على سمعها كأعذب أغانى لأحد المطربين هنا انهمرت دموعها بغزارة وأعاقتها عن الرؤية.
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