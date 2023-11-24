صدر حديثا.. رواية كارما الحب لـ هند محمد

MENAFN - Youm7) صدر حديثاعن دار المفكر العربى للنشر والتوزيع، رواية تحت عنوان "كارما الحب" للكاتبة هند محمد، والذى من المقرر عرضه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، المقرر انطلاقها فى الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

وتعد رواية "كارما الحب" الرواية الأولى والكتاب الخامس للمؤلفة، وتدور حول امرأة وشاب بينهما متسع عمر، اختلفا فى البيئة والطباع، تجمعهما قصة حب ملتهبة لكنها مليئة بالعديد من الصعوبات وتشتد بينهما الأزمات والأحداث، والرواية ذات طابع رومانسى وتناقش العديد من القضايا وتحمل معانى إنسانية متعددة.

وجاء على غلاف الرواية.. "تعصف بنا الحياة تارة.. وتسعدنا تارة أخرى.. ومع "الكارما" نعيش بين السعادةِ والعذاب.. بين البسمة والدمعة.. ترفعنا نار العشق أحيانا وتطيح بنا أحيانا آخرى.. لكنها ستظل غذاء القلب والروح.. فقد خلق الرحمن قلوبنا تحيا بالحب والعشق.. فلا تحرّم عليه الحياة.. اعشق بكل جوارحك طالما كانت أرضه خصبة".

ومن أحداث الرواية.. ارتدت فستانها الأثير إلى نفسها وتجملت بأجمل ما عندها من مذهباتها، ووضعت عطرها المفضل شانيل، وتوهجت بأنوثتها وأبهى زينتها، بعد ما عزمت على لقاء (أحمد) ومواجهته .. من أهدى أحياء القاهرة غادرت منزلها، استقلت سيارتها السوداء وأخذت طريقها مسافرة، حيث محل ميلاده.. بين جدية وصرامة ترسم ملامحها، وضعف يكمن بروحها.. صافحت عيناها الأهرام وهي تمضي فى طريقها،

شاردة تسيطر على روحها الذكريات، لامست يدها الراديو باحثة بين الموجات، لتستمع لأغنية أو لحن يؤازرها ويضمد الروح، وبدلا من أغنية تستمد منها القوة صدحت تلك الأغنية الرومانسية التى توافقت ميولهما معا ذات يوم على سمعها كأعذب أغانى لأحد المطربين هنا انهمرت دموعها بغزارة وأعاقتها عن الرؤية.