-->

Saturday, 25 November 2023 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدر حديثا.. رواية كارما الحب لـ هند محمد

11/24/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا
عن دار المفكر العربى للنشر والتوزيع، رواية تحت عنوان "كارما الحب" للكاتبة هند محمد، والذى من المقرر عرضه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، المقرر انطلاقها فى الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.

وتعد رواية "كارما الحب" الرواية الأولى والكتاب الخامس للمؤلفة، وتدور حول امرأة وشاب بينهما متسع عمر، اختلفا فى البيئة والطباع، تجمعهما قصة حب ملتهبة لكنها مليئة بالعديد من الصعوبات وتشتد بينهما الأزمات والأحداث، والرواية ذات طابع رومانسى وتناقش العديد من القضايا وتحمل معانى إنسانية متعددة.

وجاء على غلاف الرواية.. "تعصف بنا الحياة تارة.. وتسعدنا تارة أخرى.. ومع "الكارما" نعيش بين السعادةِ والعذاب.. بين البسمة والدمعة.. ترفعنا نار العشق أحيانا وتطيح بنا أحيانا آخرى.. لكنها ستظل غذاء القلب والروح.. فقد خلق الرحمن قلوبنا تحيا بالحب والعشق.. فلا تحرّم عليه الحياة.. اعشق بكل جوارحك طالما كانت أرضه خصبة".

ومن أحداث الرواية.. ارتدت فستانها الأثير إلى نفسها وتجملت بأجمل ما عندها من مذهباتها، ووضعت عطرها المفضل شانيل، وتوهجت بأنوثتها وأبهى زينتها، بعد ما عزمت على لقاء (أحمد) ومواجهته .. من أهدى أحياء القاهرة غادرت منزلها، استقلت سيارتها السوداء وأخذت طريقها مسافرة، حيث محل ميلاده.. بين جدية وصرامة ترسم ملامحها، وضعف يكمن بروحها.. صافحت عيناها الأهرام وهي تمضي فى طريقها،
شاردة تسيطر على روحها الذكريات، لامست يدها الراديو باحثة بين الموجات، لتستمع لأغنية أو لحن يؤازرها ويضمد الروح، وبدلا من أغنية تستمد منها القوة صدحت تلك الأغنية الرومانسية التى توافقت ميولهما معا ذات يوم على سمعها كأعذب أغانى لأحد المطربين هنا انهمرت دموعها بغزارة وأعاقتها عن الرؤية.







MENAFN24112023000132011024ID1107483111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث