الدهشة والجمال فى قصائد أمسية بيت الشعر بالشارقة.. صور

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة فى الشارقة أمسية شعرية بمشاركة الشعراء عبد السلام حاج نجيب، محمود الجيلي، وحسام شديفات، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكى مدير البيت، وقدمتها نور نصرة التى أشادت بتجربة بيت الشعر فى الحياة الثقافية، كونه يعمل بشكل مباشر على تجديد دماء الشعر من خلال إبراز الأصوات الشعرية المختلفة، ومن ثم الاحتفاء بالنماذج الحقيقية فى الشعر من أصحاب التجارب المحلقة فى فضاء الشعرية العربية.

جانب من الحضور

كما أشادت نور نصرة بتفاعل الجمهور مع الأمسيات، والحضور بكثافة فى ظل الدعم غير المحدود من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذى تمثل مبادراته الثقافية شريان حياة للشعر والشعراء.

وقد حلقت قصائد الشعراء فى فضاء الدهشة، واتسمت بالجمال، برمزيتها العالية ومجازاتها المحلقة، لتبرز أشكالهم الفنية المتنوعة، فقد انسجمت كلماتهم الشعرية مع كل ما هو إنسانى، فجاءت صورهم محملة بالدلالات التي غمرت الحضور بجمال الإبداع، ودهشة الإيقاع، إذ عبروا فى قصائدهم عن هموم الذات، وأحلام المستقبل، فلامست كلماتهم القلوب وعبرت للمتلقى دون تكلف.

الحضور خلال الأمسية

افتتح القراءات الشاعرعبد السلام حاج نجيب بمقطوعات من شعره، كشفت عن طاقات جمالية يمتلكها، لتفيض على الحضور دهشة وجمالا، حيث عبرت المقطوعة الأولى عن أمنيات حائرة، ترتحل في قلب الشاعر لكي يستعيد الزمان الجميل فيقول بعفوية وصدق:

فتاةٌ بِعُمْرِ حديقةِ فلٍّ



تَسُوقُ الحقولَ لفجرٍ نَدِي

تجيءُ بِكُلِّ أنوثتها

لتبحثَ عن ولدٍ مُجهَدِ

تجيءُ إلى موعدي كلَّ يومٍ

وتبكي على طرَفِ المقعدِ





ثم قرأ مقطوعة أخرى محملة بالدلالات الإنسانية في شراع الحياة، ومحطاتها المتعرجة، فجسد ببلاغة خطاه العابرة، وهو مسكون بعطر التشبيهات وحميميتها فيقول:







سأُنكِرُ أنَّ حَنجرَتي زنادٌ

وأنَّ قصائدي نايٌ لِـصَمْتي





وأعدُو ما استطعتُ كأيِّ طفلٍ

تنفَّسَ عُمرُه من خدِّ بِنتِ





أبي هذا النَّدى والوردُ أُمّي

فَمَن سَمَّاكِ يا صحراءُ أُختي..؟!

خلال تكريم الشعراء

وقرأ الشاعرة محمود الجيلى مجموعة من القصائد التحمت بمواجدها مع الجمهور الذي تفاعل بإيجابية، وتميزت قصائده بطابعها الأليف في الصورة والخيال، وكأنه يكتب جزءاً من سيرته بقالب رومانسي يفيض بالحيوية والجمال، فيقول:

سرٌّ بعينك يغنيني عن السفر

يا بنت قلبي ويا أرجوحة السمر

أعطيت سرّك للنجمات فأتلقت

فعم نورك للأرياف والحضر

أهديت عطرك للأيام فأنبجست

من صخرة العمر أنهارٌ من الزهر





ثم قرأ قصيدة أخرى تتميزت بطابعها الغنائي الذي يختزل الشجن، بأسلوب درامي معبر، لا يستنفد الحس الموسيقي ودلالاته، فهو يقيم حواره الشعري بألفة من خلال الوصف الحالم، فيقول:



غنت هنا وبكت على مزمارها

وأذابت الدمع الثخين بنارها

مدّت يديها للرياح وأشرعت

فتكسّر المجداف في أنهارها



صوفية الأعماق إلا أنها

صبّت ليالي الوجد فوق نهارها





واختتم القراءات الشاعر حسام شديفات الذي استطاع بلغته المتشظية بدلالاتها أن يأسر، وقرأ قصيدة بعنوان " الحقيقة" وهي نموذج لحرية التعبير الشعري، إذ يبدو الشاعر متوهجاً في الكلمات، متشبعاً بفكرته وهو يستحضر حقيقية القول الذي يملأ كيانه، فيقول:





مُسلّماً فكرَةً أولى ومنطلِقا

لِغيرِها.. للتخاييلِ المُسلسَلَةِ

وواضِعاً دفَّةَ الأفكارِ في يدهِ

مخافَةً من تعابيرٍ مُزلزِلَةِ

يقولُ لامرأةٍ في القوسِ قد مَشَطَت

شعرَ الحياةِ وتبدو مثلَ أرمَلَةِ



: هل الضجيج الذي في الرأس يوصلُني

إلى الحقيقةِ؟ قالَت: قيدَ أُنمُلَةِ





ثم ألقى نصاً أخر بعنوان "بتهوفن" وهو نص مشحون بصدق العاطفة وفضاء الفلسفة والتأمل الوجودي، فيقول:



جَسدٌ عَلى نوتاتِهِ يتراقى

ولذلكَ اتَّخذَ الحَمامَ رِفاقا





الأُغنياتُ البكرُ في صلصالِهِ

كَبُرتْ فَشقَّت طينَهُ وأطاقا





كَمُسافِرٍ في الرِّيحِ منذُ ركوبِهِ

مُتشبِّثٌ حتَّى استحالَ فِراقا





ومَضى ولم يعثُر على البيتِ الّذي

صارَتْ تسمّيهِ الحياةُ زُقاقَا







وفي الختام كرم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمتها.