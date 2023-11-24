التنسيق الحضارى يدرج الأديب والمؤرخ أبو السرور البكرى ضمن مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارىاسم أبو السرور البكرى فى مشروع حكاية شارع، بمنطقة مصر الجديدة، للتعريف به للأجيال المقبلة، فهو "محمد بن محمد زين العابدين أبى سرور بن محمد أبى بن على البكرى الصديقى".

وقد تلقى بواكير تعليمه على يد والده من حفظ للقرآن الكريم والأحاديث النبوية، وتعلم القراءة والكتابة، فقد كان والده معروف بهذه الجوانب وله مجلسه العلمي، وعلى الرغم من ذلك حرص والده على أن ينال ابنه العلم على يد كبار العلماء، فعلى سبيل المثال أشار البكري إلى أنه كان يحضر دروس الشيخ "محمد الرملي"، وسمع منه صحيح البخاري، وأجازه الشيخ بروايته، وهذا يشير إلى نباهة البكري وتوقد ذهنه في تحصيل العلوم والإجازات الشرعية في سن مبكرة.

ألف المؤرخ والأديب "البكرى" الكثير من المؤلفات، منها: عيون الأخبار ونزهة الأبصار، يقع هذا الكتاب في مجلد ضخم ويقدم تاريخ وجيز عند بدء الخليقة، والبعثة النبوية مرورًا بكل دول الإسلام.

وقام بتأليف النزهة الزهية فى ولاة مصر والقاهرة المعزية، يحتوى على تاريخ مصر ويقدم بعض من تاريخها فى الجاهلية، كما أنه يتناول تاريخ مصر الإسلامي بالعديد من الدول حتي الدولة العثمانية، والروضة المأنوسة في أخبار مصرالمحروسة، يحتوي هذا الكتاب على فضائل مصر وأخبار قضائها وحكامها العثمانيين، والمنح الرحمانية في الدولة العثمانية، وقطف الأزهار من الخطط والآثار، وهو كتاب مختصر لخطط المؤرخ المقريزي، وكتاب في نهر النيل، تناول في هذا الكتاب جميع الأحاديث والآيات التي وردت عن نهر النيل، كما ذكر مبدئه ومن أين يأتي.

وأيضا قدم الكواكب السائرة في أخبار مصر القاهرة، والدرة المدانة في وقائع الكنانة، والتحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية، وسمير الأصحاب ونزهة ذوي الألباب، والمنح الربانية في تاريخ الدولة العثمانية، والدرر العصماء في طبقات الفقهاء، والروضة الندية في طبقات الصوفية، وعين اليقين في تاريخ المؤلفين، والدرر في الأخبار والسير، ويقع في 30 جزء، الدر الجماني في مناقب الشيخ العجمي الكوراني، وفيض المنام في ذكر دولة بني عثمان، واللطائف الربانية في المنح الرحمانية، وتفسير القرآن الكريم، ويعرف هذا الكتاب بـ تفسير ابن أبي السرور، والنور المبين في توضيح ما في إحياء علوم الدين، والوشي المرقوم في النطق المفهوم، رسالة في ربع المقنطرات، القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب.