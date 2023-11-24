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اكتشاف الهيدروجين فى صخور القمر يفتح الباب أمام إمكانية استخراج الماء على سطحه

11/24/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تحليل جديد لصخور القمر التي تم جلبها إلى الأرض خلال بعثات أبولو ، لأول مرة عن وجود الهيدروجين، وتشير هذه النتيجة إلى أن رواد الفضاء المستقبليين يمكنهم يومًا ما استخدام المياه المتوفرة على القمر لدعم الحياة ووقود الصواريخ، وفقا لتقرير سبيس .



وأعلن الباحثون في مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية (NRL)، الذين قدمت لهم وكالة ناسا العينات القمرية لدراسة بحثية، الأسبوع الماضي أنهم اكتشفوا الهيدروجين في عينة التربة القمرية 79221، ويعتقد أن الهيدروجين المكتشف قد ظهر إلى الوجود عن طريق زخات متواصلة من الرياح الشمسية ، وحتى ضربات المذنب، على القمر .



وقالت كاثرين بيرجيس، مؤلفة الدراسة الرئيسية، وهي عالمة جيولوجية في NRL، في بيان : "الهيدروجين لديه القدرة على أن يكون موردًا يمكن استخدامه مباشرة على سطح القمر عندما تكون هناك منشآت أكثر انتظامًا أو دائمة هناك ، كما إن تحديد الموارد وفهم كيفية جمعها قبل الوصول إلى القمر سيكون ذا قيمة كبيرة لاستكشاف الفضاء.



وفقًا لتقديرات ناسا ، سيكلف إطلاق زجاجة ماء إلى القمر آلاف الدولارات، لذا، لخفض التكاليف، يمكن استخدام الجليد الموجود على القمر في مكانه كماء لرواد الفضاء ، وفي الواقع يمكن أيضًا تقسيمه إلى مكوناته (الهيدروجين والأكسجين) لاستخدامها كوقود صاروخي للرحلات بين القمر وكوكب الأرض، وربما يمكن استخدامه لجلب البشر إلى المريخ أيضًا يومًا ما، وربما أبعد من ذلك .





فى عام 2020، أظهرت بيانات من SOFIA، وهو تلسكوب طائر يعمل بالأشعة تحت الحمراء، متقاعد الآن ، أن الماء على القمر قد يتناثر على شكل جليد عبر سطحه، وليس في برك تقتصر على المناطق المظللة بشكل دائم بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي للقمر.



ومن المثير للاهتمام أن رواد فضاء أبولو لم يجمعوا الصخور القمرية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث تأمل العديد من الدول في إقامة وجود طويل الأمد، ولكن من بالقرب من خط الاستواء.



وبالتالي، فإن النتائج الجديدة "لها آثار مهمة على استقرار واستمرارية الهيدروجين الجزيئي في المناطق الواقعة خارج القطبين القمريين"، كما كتب العلماء في الدراسة الجديدة.



وكشفت مهمة القمر الهندية تشاندرايان -3، التي أودعت مركبة إنزال ومركبة روبوتية خاملة الآن بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، عن عنصر آخر مثير للاهتمام على السطح وهو الكبريت، وربما بكميات أعلى مما كان يعتقد سابقًا ، وقد يساعد هذا العنصر يومًا ما رواد الفضاء على تطوير بطاريات تخزين وبنية تحتية أخرى على القمر.














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