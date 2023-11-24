صاروخ أريان 6 الأوروبى الجديد ينجح فى اختبار محركه لمدة 7 دقائق

MENAFN - Youm7) اجتاز الصاروخ الأوروبى الجديد أريان 6 "Ariane 6" للرفع الثقيل اختبارا أساسيا للمحرك الخاص به، مما يجعله على المسار الصحيح للإقلاع لأول مرة العام المقبل، حيث أجرت مركبة اختبار Ariane 6 تدريبًا على الإطلاق على المنصة اليوم في ميناء الفضاء الأوروبي في كورو بغيانا الفرنسية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" جاءت الذروة عندما شغلت المركبة محركها الوحيد Vulcain 2.1 لمدة سبع دقائق تقريبًا.

وقال جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، في بيان: "تأتي هذه التجربة المهمة بعد سنوات من التصميم والتخطيط والإعداد والبناء والعمل الجاد من قبل بعض أفضل مهندسى الفضاء فى أوروبا"، مضيفا

"لقد عدنا إلى المسار الصحيح نحو إعادة تأمين وصول أوروبا المستقل إلى الفضاء".

كما أن Ariane 6 هو الجيل القادم من رافعات الأثقال في أوروبا، ويتكون الصاروخ من مرحلة أساسية، مدعومة بمحرك Vulcain 2.1 واحد، بالإضافة إلى مرحلة عليا تحتوي على محرك Vinci أصغر.

وتم تجهيز المركبة أيضًا بمدفعين أو أربعة معززات صاروخية صلبة، مما يزيد من قوة دفعها عند الإقلاع.

وسيحل Ariane 6 محل Ariane 5، الذي تقاعد في يوليو الماضي بعد 27 عامًا من الخدمة وأكثر من 100 عملية إطلاق ناجحة.

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون الصاروخ الجديد جاهزًا للعمل بحلول عام 2020، مما يتيح الانتقال السلس بين المركبتين الأوروبيتين، إلا أنه عانى من سلسلة من التأخيرات.

ويستهدف صانعو المركبة الآن إطلاقها لأول مرة في وقت ما في عام 2024، ويعد اختبار اليوم علامة فارقة مهمة على طريق الطيران.

وقال مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية إن Vulcain 2.1

أحرق ما يقرب من 165 طنًا (150 طنًا متريًا) من الوقود الدافع، الأكسجين السائل فائق البرودة والهيدروجين السائل، خلال تجربة اليوم.

لم يكن هذا الاختبار هو المرة الأولى التي يقوم فيها Ariane 6 بتشغيل محركه الرئيسي، على سبيل المثال، أجرت الفرق أيضًا تدريبًا على إطلاق صاروخ آريان 6 على منصة كورو في 5 سبتمبر.

وتضمن التمرين اختبار إطلاق صاروخ فولكين 2.1، على الرغم من أن الاحتراق استمر أربع ثوانٍ فقط.

وسيكون هناك اختبار آخر قبل إقلاع آريان 6، ويخطط فريق الإطلاق لإجراء اختبار للمرحلة العليا من محرك فينشي الشهر المقبل في مركز اختبار لامبولدسهاوزن، وهو جزء من وكالة الفضاء الألمانية، والمعروف باسمه المختصر الألماني DLR.