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شكوى لمستخدمى انستجرام من تلقى إشعارات Threads وكيفية إيقافها

11/24/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) لاحظ مستخدمو Instagram أنهم يتعرضون للكثير من إشعارات Thread ، حيث قالت إحدى المستخدمين، إنها لا تزال تتلقى إشعارات Threads على Instagram حتى بعد حذف حساب Threads الخاص بها.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجه المستخدمون المتأثرون إلى X (تويتر سابقًا) للتعبير عن استيائهم، حيث قال أحدهم إن Meta تحاول سحب مستخدمي Instagram إلى Threads.





وقال مستخدم آخر: " Instagram، من فضلك توقف عن إعطائي إشعارات Threads"، مضيفًا "تطبيقك سيء".





نشر آخر: "إن إشعارات Threads تأتي الآن في حساب Instagram المرتبط...هل هناك أي طريقة لإلغاء تنشيط حساب المواضيع؟".





إذا كنت لا تزال ترى الإشعارات الفورية على Instagram حول Threads، فإليك كيفية إيقاف تشغيلها.





عندما يتلقى المستخدم إشعارًا على Instagram، تتلقى أيقونة القلب الموجودة أعلى التطبيق نقطة وردية صغيرة.





ومن خلال الضغط على أيقونة القلب، يمكن للمستخدمين رؤية النشاط المتعلق بـ Instagram، مثل إعجاب مستخدم آخر بصورة ما أو التعليق عليها.





ولكن الآن تخبر إشعارات Instagram المستخدمين بأن شخصًا ما "نشر مؤخرًا موضوعًا جديدًا"، على الرغم من أن Threads وInstagram هما تطبيقان منفصلان.





يمكن لمستخدمي Instagram إيقاف تشغيل جميع "الإشعارات الفورية" مؤقتًا من خلال التوجه إلى إعدادات التطبيق.





ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع رمز القلب من التحول إلى اللون الوردي عندما يريد Meta إخبارنا عن النشاط على Threads بمجرد دخولنا إلى تطبيق Instagram.














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