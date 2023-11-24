شكوى لمستخدمى انستجرام من تلقى إشعارات Threads وكيفية إيقافها

(MENAFN
- Youm7) لاحظ مستخدمو Instagram أنهم يتعرضون للكثير من إشعارات Thread ، حيث قالت إحدى المستخدمين، إنها لا تزال تتلقى إشعارات Threads على Instagram حتى بعد حذف حساب Threads الخاص بها.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجه المستخدمون المتأثرون إلى X (تويتر سابقًا) للتعبير عن استيائهم، حيث قال أحدهم إن Meta تحاول سحب مستخدمي Instagram إلى Threads.
وقال مستخدم آخر: " Instagram، من فضلك توقف عن إعطائي إشعارات Threads"، مضيفًا "تطبيقك سيء".
نشر آخر: "إن إشعارات Threads تأتي الآن في حساب Instagram المرتبط...هل هناك أي طريقة لإلغاء تنشيط حساب المواضيع؟".
إذا كنت لا تزال ترى الإشعارات الفورية على Instagram حول Threads، فإليك كيفية إيقاف تشغيلها.
عندما يتلقى المستخدم إشعارًا على Instagram، تتلقى أيقونة القلب الموجودة أعلى التطبيق نقطة وردية صغيرة.
ومن خلال الضغط على أيقونة القلب، يمكن للمستخدمين رؤية النشاط المتعلق بـ Instagram، مثل إعجاب مستخدم آخر بصورة ما أو التعليق عليها.
ولكن الآن تخبر إشعارات Instagram المستخدمين بأن شخصًا ما "نشر مؤخرًا موضوعًا جديدًا"، على الرغم من أن Threads وInstagram هما تطبيقان منفصلان.
يمكن لمستخدمي Instagram إيقاف تشغيل جميع "الإشعارات الفورية" مؤقتًا من خلال التوجه إلى إعدادات التطبيق.
ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع رمز القلب من التحول إلى اللون الوردي عندما يريد Meta إخبارنا عن النشاط على Threads بمجرد دخولنا إلى تطبيق Instagram.
MENAFN24112023000132011024ID1107483105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.