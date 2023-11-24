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لعبة Killer Instinct متاحة للعب مجانًا على Xbox وsteam

11/24/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) مرت 10 سنوات منذ ظهور لعبة Killer Instinct والتى كانت متاحة حصريا لـ Xbox One، لكن قريبًا لن تحتاج إلى دفع أي شيء لمحاولة حل مشكلة التحرير والسرد، حيث أن الجزء الثالث من سلسلة ألعاب القتال أصبح متاحًا للعب مجانًا، وفقا لتقرير engadget.



سيتضمن هذا الإصدار الأساسي من اللعبة مقاتلًا متناوبًا أسبوعيًا مجانيًا وإمكانية الوصول إلى أوضاع اللاعب الفردي والأوضاع المحلية والمصنفة، وستتمكن من التحقق من ذلك على جميع الأنظمة الأساسية التي تتوفر بها Killer Instinct بما في ذلك Xbox Series X/S وXbox One والكمبيوتر الشخصي.



وكشف المطور Iron Galaxy أيضًا أن اللاعبين سيتمكنون من شراء Killer Instinct Anniversary Edition مقابل 30 دولارًا، وسيشمل ذلك كل مقاتل من المقاتلين الـ 29، وجميع المحتويات المتميزة للعبة، ومعزز XP، وإكسسوارات العطلات والمزيد، وسيحل إصدار الذكرى السنوية محل الإصدار النهائي على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي (أي من خلال تطبيق Xbox أو متجر Microsoft).



وتجدر الإشارة إلى أن Iron Galaxy ستقوم بإسقاط بعض المحتوى المصنف للبالغين من إصدار Anniversary Edition، وهو تطبيق يتضمن مقابلات مع المطورين وفن المفاهيم، بالإضافة إلى الوصول إلى لعبتي Killer Instinct الأصليتين.



ومع ذلك، سيظل الأشخاص الذين يمتلكون نسخة Digital Definitive Edition قادرين على تنزيل المحتوى المذكور بعد أن ترسل Iron Galaxy هذا الإصدار من اللعبة حتى غروب الشمس.



ولم يذكر Iron Galaxy على وجه التحديد متى سيصل إصدار الذكرى السنوية أو ستصبح اللعبة الأساسية متاحة للعب مجانًا، ويقول الاستوديو إنه في الاختبار النهائي قبل التبديل، على الرغم من أن Killer Instinct قد لا يكون عنوانًا فكرت فيه كثيرًا مؤخرًا، إلا أنه وقت جيد مثل أي وقت آخر للقفز فيه نظرًا لنهضة لعبة القتال الحالية.












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