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أستراليا تتوجه للجمهور لتسمية أول مركبة فضائية لها على القمر

11/24/2023 11:23:09 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة الفضاء الأسترالية عن قائمتها المختصرة لأسماء أول مركبة قمرية في البلاد، ويمكنك المساعدة في اختيار الفائز من خلال الإدلاء بصوتك، بالشراكة مع وكالة ناسا، فمن المقرر إطلاق المركبة الأسترالية شبه المستقلة التابعة للوكالة إلى القمر كجزء من مهمة أرتميس المستقبلية بحلول عام 2026.



وستكون للمركبة الجوالة القدرة على التقاط الصخور والغبار القمري، ثم إعادة العينات إلى مركبة الهبوط على القمر التي تديرها وكالة ناسا.



وتم تقديم أكثر من 8000 مشاركة في البداية إلى مسابقة تسمية المركبات الجوالة الأسترالية، والتي بدأت في سبتمبر، والآن بعد أن اختارت الوكالة المرشحين الأربعة النهائيين - "Coolamon" و"Kakirra" و"Mateship" و"Roo-ver" - فإن الجمهور مدعو للتصويت على مفضلتهم، وستظل صناديق الاقتراع مفتوحة عبر الإنترنت حتى الأول من ديسمبر.



تعد المركبة القمرية جزءًا من برنامج تريل بليزر الأسترالي في إطار مبادرة القمر إلى المريخ في البلاد.



وقال المسؤولون في بيان أعلنوا فيه عن مسابقة التسمية: "بالاعتماد على خبرة أستراليا الرائدة عالميًا في العمليات عن بعد، ستجمع المركبة التربة القمرية، المعروفة باسم الثرى القمري".



ومن المتوقع أن يحتوي هذا الثرى على الأكسجين في شكل أكسيد، وهذه خطوة أساسية نحو وجود بشري مستدام على القمر.



تمثل كلمة Coolamon، أداة متعددة الأغراض تستخدم للتجميع والحمل، ارتباط أستراليا بالأرض وترمز إلى التوازن بين المنفعة واحترام البيئة، مما يعكس نهج البلاد في استكشاف الفضاء، كما أنها تجسد جوهر تراث السكان الأصليين في أستراليا، وفقًا لموقع المسابقة على الإنترنت.



تعنى Kakirra "القمر"، كما تُرجمت من منطقة كورنا في أديلايد، وتمثل هذا الإنجاز الرئيسي لأستراليا في تطوير مركبة متجولة على القمر.



أما عن Mateship، فهي إشارة إلى ثقافة البلاد والصداقة الحميمة بين فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي (ANZAC)، وقال المسؤولون في الوصف: "سواء كنت شابًا أو كبيرًا في السن، تعيش في المدينة أو في المناطق النائية، فنحن جميعًا نمتلك هذه السمة التي لا توصف، دعنا نقول "G'Day Mate" لآفاق جديدة وسطح القمر".



وأخيرا، Roo-ver هي إشارة إلى الحيوان الشهير في البلاد، الكنغر، هو أيضًا جزء من شعار النبالة الأسترالي، وينقل Roo-ver الروح الأسترالية و"القفزة التالية" للبلاد إلى الفضاء.



ويكون التصويت مفتوح للجمهور عبر الإنترنت حتى الأول من ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الاسم الرسمي الفائز للمركبة في السادس من ديسمبر.












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