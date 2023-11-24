الصليب الأحمر وقطر حماس وإسرائيل التزمتا بتنفيذ الإفراج المتبادل للدفعة الأولى من المحتجزين والأسرى

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر التزام كل من حركة "حماس" وإسرائيل بالإفراج المتبادل للدفعة الأولى من المحتجزين والأسرى في إطار اتفاق الهدنة الانسانية المؤقتة ووقف اطلاق النار بقطاع غزة.

وتضمن ذلك افراج حماس عن 24 محتجزا لديها منذ هجومها المفاجئ على بلدات غلاف غزة في 7 اكتوبر الماضي، منهم 13 اسرائيليا و10 عمال تايلنديين وفلبيني واحد.

وفي المقابل، أفرجت اسرائيل عن 39 من النساء والاطفال من الاسرة الفلسطينيين في سجن عوفر شمالي القدس المحتلة، بينهم ما لا يقل عن 24 أسيرة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان ان فرقها قامت بالمشاركة في الاشراف على تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام من أجل تيسير الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ونقلهم، وتيسير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ونقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت "ستتضمن العملية التي تستمر 4 ايام تقديم مساعدات إنسانية إضافية تمسُّ الحاجة إليها في غزة".

وكانت قافلة من سيارات تابعة للصليب الأحمر، شوهدت وهي تعبر في وقت سابق الجمعة من قطاع غزة الى داخل الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل "في دورها كوسيط محايد، على مدى عدّة أيام على نقل رهائن محتجزين في غزة إلى السلطات الإسرائيلية وإلى عائلاتهم في نهاية المطاف، ونقل معتقلين فلسطينيين إلى السلطات في الضفة الغربية من أجل لمّ شملهم بعائلاتهم".

وأشارت الى أنها ستقوم أيضا بإدخال "إمدادات طبية إضافية من أجل تقديمها إلى المستشفيات في غزة، مما سيعزّز عمليات إيصال المساعدات التي سبق أن نفّذتها اللجنة الدولية".

وشددت اللجنة، ومقرها جنيف، على أن أطراف النزاع وافقوا على "تفاصيل العملية، بما فيها التفاصيل المتعلقة بمن سيُفرج عنه ومتى"، مشيرة الى أن دورها يقتصر على مهام تسهيلية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط فابريزيو كاربوني قوله "تعجز الكلمات عن وصف الألم العميق الذي يشعر به أفراد العائلات المنفصلون عن أحبائهم. ونشعر بالارتياح للمّ شمل بعض الأفراد بعائلاتهم بعد معاناة طويلة".

وتابع "نرغب من أعماق قلبنا بأن يُفرج عن جميع الرهائن وأن يُحمى المدنيون في غزة من الألم والمعاناة اللذين يجلبهما النزاع المسلح".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان الصليب الأحمر الدولي تسلّم "24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية".

وأشار الى أن المفرج عنهم "13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة الى 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني".

وأكد الانصاري"الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة".

وقال مصدر مطلع إن إطلاق سراح العمال التايلنديين، وجميعهم ذكور، لا علاقة له بمفاوضات الهدنة وسلك مسارا منفصلا عن المحادثات مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وينص اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة بوساطة قطرية مصرية اميركية على الإفراج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين لدى حركة حماس في غزة مقابل 150 امرأة وطفلا فلسطينيا اسيراً في السجون الإسرائيلية على دفعات خلال أربعة أيام.

واستقبل الفلسطينيون في بيتونيا بالضفة الغربية وفي القدس بالهتافات والتكبيرات واعلام فلسطين، الاسرى المحررين من النساء والأطفال.

وفي المقابل، أعلن الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم المحتجزين الـ 13 الذين أفرجت عنهم حركة حماس، وأنه تم التحقق من هوياتهم من قبل اجهزة الامن داخل اسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي أدرعي في بيان عبر منصة (إكس) إن "وحدة نخبة من الجيش وقوة من جهاز الأمن العام الشاباك رافقت المختطفين العائدين إلى ديارهم بعد أن تم إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية".

وكان الصليب الاحمر الدولي تسلم المحتجزين المفرج عنهم من قبل حماس، حيث قام بتسليمهم إلى مصر من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة ، ثم تم تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة مسجلة "أتممنا إعادة الدفعة الأولى من رهائننا. أطفال وأمهاتهم ونساء أخريات. كل واحد منهم هو عالم في حد ذاته. لكنني أؤكد لكم، وللعائلات، وإليكم أنتم مواطني إسرائيل.. نحن ملتزمون بإعادةجميعرهائننا".