الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم المحتجزين الذين أفرجت عنهم حماس وخضوعهم لتقييم طبي

الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم المحتجزين الذين أفرجت عنهم حماس وخضوعهم لتقييم طبي
التاريخ
11/24/2023 11:21:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الاسرائيلي أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا الى «الأراضي الإسرائيلية».
وقال الجيش في بيان إن «الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية»، مضيفا «سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم».
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