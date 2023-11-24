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الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم المحتجزين الذين أفرجت عنهم حماس وخضوعهم لتقييم طبي

11/24/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الاسرائيلي أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا الى «الأراضي الإسرائيلية».

وقال الجيش في بيان إن «الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية»، مضيفا «سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم».

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