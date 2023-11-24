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وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

11/24/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت حافلات الاسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة. وبلغ عدد المفرج عنهم 39 من النساء والأطفال كدفعة أولى من اتفاق تبادل الأسرى بين
إسرائيل
وحماس.

MENAFN24112023000130011022ID1107483100

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