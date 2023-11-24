وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى الضفة الغربية
التاريخ
11/24/2023 11:21:59 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت حافلات الاسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة. وبلغ عدد المفرج عنهم 39 من النساء والأطفال كدفعة أولى من اتفاق تبادل الأسرى بين
إسرائيل
وحماس.
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