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بايدن هناك فرص حقيقية لتمديد الهدنة المؤقتة في غزة

11/24/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة التي دخلت حيز التنفيذ في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واشار الرئيس الاميركي الى إنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب، لكنه حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقليل الضحايا خلال محاولة القضاء
على
حماس.

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