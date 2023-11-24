5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- أطلقت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، برنامجا جديدا يستهدف تحفيز وزيادة صادرات 150 منشأة صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة بكلفة 5 ملايين دينار.

وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

ويهدف البرنامج الذي يقدم منحا مالية غير مستردة لمساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلى الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة تنافسيتها.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين؛ الأولى مرحلة الحصول على الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية، والثانية مرحلة دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.

وبحسب محاور البرنامج، يصل سقف الدعم المالي لكل منشأة لإعداد الدراسة السوقية ميدانية 16 ألف دينار، فيما تصل نسبة التمويل من البرنامج إلى 70 % من إجمالي كلفة إعداد الدراسة السوقية.

ووفقا للبرنامج، سيتم زيادة التمويل بنسبة 10 % إضافية للمنشآت التي تستهدف سوقا تصديريا جديدا للمنشآت وليس من الدول المحيطة بالأردن والتي ستقوم بالتصدير لأول مرة، إضافة الى المنشآت الصناعية المملوكة أو المدارة من قبل سيدات الأعمال.

المرحلة الأولى تشمل دعم الدراسات الفنية من خلال تقديم الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية، على أن تعتمد البلدان التصديرية، وهي دول الخليج، فلسطين، مصر، العراق، سورية، الجزائر، كينيا، جنوب افريقيا، إيطاليا، هولندا، هنغاريا، المملكة المتحدة، روسيا، كازخستان، بلاروسيا، أرمينيا وقيرغيزستان.

وحدد البرنامج العديد من المعايير والشروط للاستفادة من البرنامج، منها أن تكون المنشأة صغيرة أو متوسطة على ألا يقل عدد الموظفين لدى المنشأة عن خمسة موظفين وألا يزيد على 249 موظفا، وفق سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن 30 % وفق التشريعات النافذة.

كما تتضمن الشروط أن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وأن تتوفر لديها قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، قائمة التدفق النقدي)، وللسنة السابقة للمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز عمرها سنتين وأن تتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وسيكون الموعد النهائي لاستلام الطلبات في العاشر من كانون الثاني (يناير)، فيما تزيد مدة إعداد الدراسة على 4 أشهر من وقت الموافقة على الطلبات.

أما المرحلة الثانية من البرنامج، فسيتم بموجبها دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في السوق المستهدف (حسب مخرجات المرحلة الأولى)، وسيتم بموجب هذه المرحلة اختيار 52 منشأة صغيرة ومتوسطة كحد أدنى من أصل المنشآت الـ150 المستفيدة من المرحلة الأولى.

ويقدم البرنامج، ضمن هذه المرحلة، الدعم المالي لتنفيذ خطة التصدير لكل منشأة بمقدار 50 ألف دينار، فيما تصل نسبة التمويل من البرنامج الى 60 % من إجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي تستهدف سوقا تصديريا جديدا للمنشآت وليس من الدول المحيطة بالأردن والمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة والمنشآت الصناعية المملوكة أوالمدارة من قبل سيدات الأعمال.

وتغطي المرحلة العديد من الأمور، منها استئجار المواقع في بلد التصدير وبحد أقصى 12 شهرا، مثل (استئجار مكتب تمثيلي للشركة، أو مركز توزيع، أو مستودع وغيرها)، دعم مصاريف الشحن والمشاركة في المعارض (حجز وتجهيز الجناح)، وتنظيم الورشات التعريفية بالسوق المستهدف (حجز القاعة، التجهيزات من اللوازم، والضيافة الخفيفة).

كما تشمل إنشاء المتاجر الالكترونية والمواقع الالكترونية وتصميم مواد التغليف والليبل، إضافة الى إعداد الأفلام الترويجية والتصوير الفوتوغرافي والاستشارات الفنية والقانونية في الأسواق الدولية ورسوم التسجيل في الأسواق الدولية للمواقع أو للمنتجات.







