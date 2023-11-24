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40 ألف شاب وشابة يستفيدون من أسبوع الريادة

11/24/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان- أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أن الأسبوع العالمي للريادة 2023 استقطب أكثر من 40 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.
وقال عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الأسبوع العالمي للريادة الذي انعقد بتنظيم من المركز في الفترة من 13 الى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وبشراكة استراتيجية مع شركة "زين الأردن" من خلال منصة زين للإبداع "زينك"، تمكن من الوصول الى هذا العدد من الشباب في مختلف محافظات من خلال ورشات وجلسات توعوية متخصصة في كل مجالات تأسيس المشاريع وريادة الأعمال دون أي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأهل في غزة".
وبين عبيدات، أن العدد الذي استفاد من فعاليات أسبوع الريادة العالمي، العام الحالي، كان غير متوقع، خصوصا أنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على العدد الذي سجل في أسبوع الريادة العالمي العام الماضي والذي استفاد من فعالياته وقتها أكثر من 12 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات.
لكنه فسر زيادة أعداد المستفيدين من أنشطة وفعاليات أسبوع الريادة العالمي 2023 ، الذي انعقد في دورته الخامسة عشرة، لأنه ركز كثيرا العام الحالي على المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات التي عقدت فعاليات توعوية متنوعة استفاد منها عدد كبير من طلابها، في مجال التوعية بمفاهيم ريادة الأعمال.
وبين عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي في الأردن نجح في عقد 727 فعالية ونشاطا في مختلف محافظات المملكة، عدد كبير منها انعقد في مؤسسات تعلمية وجامعات، الى جانب فعاليات انعقدت بالتعاون مع جهات متخصصة ومعنية بريادة الأعمال.
وقال "أسبوع الريادة العالمي تمكن من عقد هذا العدد الكبير من الفعاليات بالتعاون مع حوالي 92 جهة ومؤسسة معنية بريادة الأعمال والتعليم، بمعدل 55 مستفيدا ومشاركا في الفعالية الواحدة".
ويعد أسبوع الريادة العالمي من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، لتشجيع الشباب والمبتكرين الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
الى ذلك، أكد عبيدات أن فعاليات العام الحالي ركزت على ثقافة ريادة الأعمال والتدريب والتوعية والتعليم في كل مجالات الريادة وإنشاء الأعمال وعوامل نجاح الأفكار للتحول الى مشاريع إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد، لتحفيز الشباب على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.

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