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استراتيجية النقل تسعى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

11/24/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- تسعى مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 %، بحسب المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
كما تسعى المسودة إلى رفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل (Mode Share) بمقدار %5 وتخفيض وقت وكلف التنقل والإزدحام المرورية وتمويل المشاريع الكبرى في مجال النقل الجماعي، كمشروع حافلات التردد السريع والنقل الحضري المستدام.
وحسب مسودة الخطة الإستراتيجية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن "المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل (2023-2027) هي: خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 %، وخفض كلفة الخسائر المترتبة على إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 35 %، وخفض كلفة الخسائر المترتبة من حوادث النقل العام والشاحنات بنسبة 65 %.
وتسعى الاستراتيجية لتشجيع التنقل بواسطة النقل النشط ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ورفع نسبة مستخدميه، وتوفير البنية التحتية المساندة لذلك، ورفع نسبة مستخدمي النقل العام من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وزيادة حضور المرأة في سوق العمل.
ومن المخرجات المتوقعة؛ تأهيل البنية التحتية للجانب الجوي لتحقيق متطلبات ترخيص مطار عمان المدني/ ماركا واستثماره وتطويره وتأهيله ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي، بطاقة استيعابية متوقعة في مرحلته الأولى تصل إلى حوالي مليون مسافر سنويا، ثم إلى 5 ملايين مسافر بعد 10 سنوات، وحجم بضائع في المرحلة الأولى أيضا يقدر بـ8 آلاف طن سنويا تتدرج لتصل إلى حوالي 35 ألف طن بعد عشر سنوات، واستحداث العديد من فرص العمل أثناء تشغيل المشروع.
وتسعى الإستراتيجية الى استحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يسهم في تطوير خدمات النقل العام من خلال إدخال نظام الدفع الإلكتروني لأجور النقل، وتتبع مواعيد رحلات حافلات النقل العام وخفض المصاريف التشغيلية لأسطول النقل؛ حيث سيكون لهذا المشروع أثر مباشر في تطوير خدمات النقل العام وتخفيض وقت الانتظار في المحطات عن طريق اعتماد نظام العمل بترددات زمنية محددة، والتقليل من الازدحام في الطرقات وزيادة الإقبال على استخدام وسائل النقل العام للركاب والحد من استخدام وسائل النقل الخاصة، والحد من التعامل النقدي لتحصيل الأجرة في وسائط النقل العمومية، إضافة للأثر البيئي المباشر وتخفيض استهلاك الطاقة.
وحول سكة الحديد، فإن المخرجات المتوقعة إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية كمشروع استراتيجي على قائمة أولويات الدولة الذي سيكون له أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، وتنمية المناطق الجغرافية على طول مسار السكة بمعدل العائد المالي 12.07 % ومعدل عائد اقتصادي 13.27 %، إضافة إلى أنه يحقق وفورات في استهلاك الوقود وصيانة واستهلاك الطرق، وذلك عبر تحويل نقل البضائع من الطريق إلى السكك الحديدية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع نقل البضائع بالسكك واللوجستيات، والأثر البيئي المباشر بخفض نسب الانبعاثات من الشاحنات، وخفض حوادث الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى قيمة المشروع الإقليمية باعتباره يؤسس للربط الإقليمي مع دول الجوار ورفع أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة.
وتهدف الاستراتجية إلى تخفيض معدل كلف النقل من متوسط دخل الأسرة بحدود 5 %، ورفع سوية وقدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع وتأهيلها، وتخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة بمقدار 7 %، وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بمقدار 7 %، مما يهدف الى تخفيض العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة إلى حوالي 10.6 سنة وبنسبة تقديرية 40 %، وخفض أعداد الرؤوس القاطرة إلى 15.000 رأس قاطر وبنسبة تخفيض 22 %، وجعله أسطولا منافسا، وتوزيع الفائض من العاملين في القطاع على القطاعات الأخرى (حافلات، تطبيقات ذكية، تكسي... الخ).

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