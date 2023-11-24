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الحناجر تصدح من وسط البلد.. المقاومة خيارنا لتحرير فلسطين

11/24/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – شارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة ، من المسجد الحسيني بوسط البلد في العاصمة عمّان تضامنا مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 50 يوما.
وأدى المشاركون قبل انطلاق المسيرة صلاة الغائب على روح شهداء غزة الذين ارتقوا في القصف الصهيوني الهمجي على القطاع المحاصر.
وجاءت المسيرة بتنظيم من جبهة العمل الإسلامي، وائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية والحزب الديمقراطي الاجتماعي والملتقى الوطني للقوى والشخصيات والأحزاب القومية واليسارية وجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ومنتدى الفكر الاشتراكي وشبيبة القومي والعربي وغيرها.
وحمل المشاركون بالمسيرة الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كُتب عليها "المقاومة خيارنا"، و"أميركا رأس الإرهاب"، فيما رفعوا صورة كبيرة للرئيس الأميركي جو باين ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مشبهين إياهم بأدولف هتلر وكُتب عليها "مجرمي حرب". وهتف الآلاف لفلسطين ولدعم المقاومة من بينها "هات يا قسامي هات.. دبابات مدمرات"، و"مطلبنا أكبر بكثير.. بدنا نلغي الاتفاقية.. وادي عربة وغاز ومية" و" شعب الأردن يا كابوس.. لبى نداء المقاوم.. و ع الصهيوني بدنا ندوس"، وغيرها من الهتافات. وأكدوا أن الأردن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية في ظل سياسة الاحتلال العنصرية الداعية إلى إبادة الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
وجدّد المشاركون في المسيرة وقوفهم في وجه سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة الداعية إلى التهجير القسري للأهل في غزة.
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة حيّز التنفيذ صباح أمس، في قطاع غزة، بعد الوصول إلى اتفاق بين "حماس" والكيان الصهيوني لتبادل الأسرى ووقف جزئي لإطلاق النار لمدة 4 أيام.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الشهداء في القطاع 14854 شهيداً بينهم 6150 طفلا و4 آلاف إمرأة.
ووفق هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 392 جنديا.

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