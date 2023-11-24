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تضامنا مع نساء غزة..الوطنية لشؤون المرأة تلغي أنشطة حملة الـ 16 يوما

11/24/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان - قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، بأن اللجنة قررت هذا العام إلغاء أنشطة الحملة السنوية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، التي تتزامن مع اليوم الدولي الأممي الموافق 25 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، الذي يشهد إطلاق ما يعرف بحملة الـ 16 يوما ويحمل هذا العام شعار "لا عذر- للعنف".
وبينت المهندسة علي في تصريح خاص لـ"الغد"، حول هذا القرار، بأن مرده إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وقالت العلي إن" اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تقود بشكل سنوي وبالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة والشركاء من منظمات المجتمع المدني وشبكة شمع، الحملة الوطنية في إطار الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة الـ 16 يوما) والتي تعقد في الفترة 25/ 11 - 10/ 12 من كل عام، وتهدف الى تسليط الضوء على العنف ضد المرأة، مسبباته وتبعاته وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع وضرورة مجابهته".
وبينت العلي، حرص الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة، على ترسيخ مفاهيم نبذ العنف ورفضه بكافة أنواعه وأشكاله من خلال برامج وأنشطة اللجنة.
وأوضحت العلي، أنه في" ظل الظروف الراهنة في الأراضي الفلسطينية والحرب على غزة والعنف الممارس على أهل غزة؛ نسائها وأطفالها وكافة المدنيين فيها، من جرائم حرب وإبادة جماعية"، فإن اللجنة ارتأت إلغاء برنامج الأنشطة والفعاليات الذي كان مقررا تنفيذه من قبل شؤون المرأة في إطار الحملة لهذا العام".
‏‎وأضافت بالقول"استرشادا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية لوقف الحرب على غزة، ودعما للجهود الوطنية، عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان فعالية بعنوان " تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين"، وذلك يوم الخميس الموافق 9/ 11/ 2023 بمشاركة وزراء ونواب وأعيان، ومنظمات المجتمع المدني من اتحاد المرأة الأردنية والاتحاد النسائي الأردني وتجمع لجان المرأة وقيادات نسائية من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، ومنظمات وجمعيات نسائية وممثلين عن شبكات اللجنة وفرقها".
وتضمنت الفعالية في حينه، وفقا للعلي، إطلاق رسالة تضامن لنساء الأردن مع نساء فلسطين تم توجيهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ودعت الرسالة، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل لتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف الحرب وانهاء الكارثة الواقعة على غزة وأهلها، وفقا للعلي.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ذلك اليوم، قد دعت منظمات المجتمع المدني في المملكة إلى توجيه حملة مناهضة العنف ضد المرأة، إلى العنف الممارس ضد غزة وأطفالها ونسائها، ودعت نساء العالم في إطار الحملة الدولية وفي إطار قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، إلى التكاتف مع نساء غزة وأهلها.
في الأثناء، اعتمدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN هذا العام، شعار "لا عذر_ للعنف" ضد النساء، فيما ظهرت مواقف منقسمة بين منظمات مجتمع مدني أردنية وأوساط حقوقية ونيابية نسائية، حيال تبني الحملة لهذا العام على خلفية العدوان المتواصل على غزة.
ونشرت الصفحة الرسمية العربية للمنظمة الدولية على موقع (X) أمس، دعوتها لإطلاق الحملة اليوم السبت باللون البرتقالي، وقالت "سنتحد لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي ونضيء العالم باللون البرتقالي من أجل التغيير".
من جانب آخر، دعت نواب نساء في البرلمان، إلى رفض كلي لبرامج الأمم المتحدة وحملاتها، بسبب ما اعتبروه الانحياز الدولي لدولة الاحتلال في الحرب على غزة، فيما أكدت منظمات مجتمع مدني على ضرورة توجيه الحملة لصالح إعلاء صوت النساء في غزة وإظهار معاناتهن، مع انقضاء خمسين يوما على الحرب التي ذهب ضحيتها مايقارب 15 ألف شهيد وشهيدة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقالت نهى محريز من جمعية تضامن النساء لـ"الغد"، إن "الجمعية أخذت على عاتقها توجيه حملتها لهذا العام بشكل رئيسي، للانتهاكات وجرائم الحرب الواقعة على النساء في غزة وإظهار المعايير المزدوجة التي انتهجتها حكومات الغرب والعالم في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية".
وبينت محريز أن "الأنشطة لهذه الحملة ستكون موجهة لحقوق النساء الفلسطينيات، فيما أوضحت في الوقت ذاته، أن ذلك لن يلغي الدفاع عن حقوق النساء والعنف والتمييز الموجه ضدهن، مبينة أنها نشاطات ستكون مستمرة على مدار العام".
وقالت المحامية فاطمة الدباس، ورئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، إن "الحملة لهذا العام لابد أن تكون موجهة لتعرية المعايير المزدوجة للغرب والجهات الداعمة والراعية لحملة مناهضة العنف ضد النساء التي تتبناها الأمم المتحدة سنويا". وأضافت لـ"الغد": الرعاة والداعمون والممولون للحملة جلهم ممن يدعمون ويؤيدون العنف ضد الأطفال والنساء ويؤيدون الحرب على غزة، فلا بد من مواجهتهم في ازدواجية مبادئهم ومعاييرهم ومكاييلهم تجاه الشعوب العربية والشعب الفلسطيني".
وأكدت الدباس، بأن "غالبية الفعاليات ستركز هذا العام على الدفاع عن حقوق المرأة الغزية وأطفالها"، وأردفت بالقول" ستخصص كل فعالية لتسلط الضوء وتوجه الأنظار نحو بشاعة العنف في غزة، وهذا ما سنقوم به في كل المحافل التي سنشارك بها في الأمم المتحدة في جنيف وسنقوم بفعالية يكون محورها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وقطاع غزة".
ولم تصدر "إدانات واضحة وصريحة" للقتل الممنهج في قطاع غزة ضد الأطفال والنساء والمدنيين من الهيئات الأممية، فيما نشرت صفحات الأمم المتحدة تقارير عدة تتحدث عن وصول "الأزمة الإنسانية " في غزة إلى أبعاد كارثية".
إلى ذلك، بيّن تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان نشر منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بأن من بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، هناك 1 من كل 4 نساء وفتيات في سن الإنجاب أي نحو 572.000 ، يحتجن إلى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وأن التقديرات تشير إلى أن 50 ألف امرأة حامل عالقات في النزاع، ومن المقرر أن تلد حوالي 5.500 امرأة في غضون شهر، وبمعدل 180 ولادة يوميا.
وتوقع التقرير قبل إعلان الهدنة المؤقتة، بأن تعاني أكثر من 840 امرأة من مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة، وأن الكثير من هؤلاء النساء قد قطعت عنهن خدمات الولادة الآمنة، حيثُ أن المستشفيات لم تعُد تعمل، كما أنها مُكتظة بالمصابين، وقد نفد منها الوقود والأدوية والإمدادات الأساسية – بما يشمل الإمدادات اللازمة لإدارة حالات الولادة الطارئة.
واعتبر الصندوق، أنه مع نزوح ما يُقدر بـ 1.6 مليون شخص في غزة، يزداد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير بالنسبة للنساء والفتيات المتنقلات، أو بالنسبة لمن يبحثن عن ملاذ في مراكز الإيواء المكتظة حيثُ تزداد الظروف سوءا.
أما في الضفة الغربية، فأشار التقرير إلى وجود حوالي 73 ألف امرأة حامل ومن المتوقع أن تلد أكثر من 8.120 امرأة في الشهر المقبل كانون الأول (ديسمبر) مع تهديدات توسُع العنف.

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