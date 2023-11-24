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جثث متحللة وأحياء سكنية مدمرة.. مشاهد صادمة تكشفها الهدنة بغزة

11/24/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- كشفت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت امس، عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع. ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس.
وفي الدقائق الأولى للهدنة توجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين لتفقد منازلهم وأحيائهم خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات العسكرية للاحتلال.
واكتشف الفلسطينيون حجم الكارثة والجرائم والدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال في مناطق سكنهم.
وأفاد شهود عيان، بأنهم خلال عودتهم إلى منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة وفي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) عثروا على جثث لعشرات الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال.
وأوضح الشهود، أن الجثث كانت متحللة مما يشير إلى استشهادهم قبل عدة أسابيع خلال عمليات التوغل أو أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى مناطق جنوبي القطاع.
كما اكتشف الفلسطينيون حجم دمار هائل خلفه القصف الجوي وعمليات التوغل البري في مناطق مدينة غزة والشمال.
وذكر الشهود أنهم وجدوا أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وعشرات آلاف الوحدات السكنية مدمرة بشكل كلي، إضافة للدمار الهائل الذي لحق في الطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
المناطق الأكثر تضررا
ومن بين أكثر المناطق التي شهدت دمارا واسعا بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا (شمال) وأحياء الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين ومحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
كما بدأت أطقم الإنقاذ بمحاولة انتشال جثث الشهداء من بعض المباني المدمرة بتلك الأحياء، وفق الشهود.
وأصابت صدمة كبيرة آلاف الفلسطينيين عندما رأوا منازلهم مدمرة ومحاطة بالجثث والدماء.
ويقول الفلسطيني سهيل عبد النبي من منطقة بئر النعجة في بلدة جباليا، إنه صدم عندما اكتشف أن منزله مدمر، وقد تركه سليما قبل نحو أسبوعين عندما نزح من المنطقة إلى حي التفاح شرق مدينة غزة.
ويضيف عبد النبي : خرجت صباحا مشيا على الأقدام من إحدى المدارس التي أتواجد فيها مع عائلتي في حي التفاح وبعد ساعتين وصلت لاكتشف أن منزلي مدمر بشكل كامل.
ويتابع: عثرنا على جثامين شهداء في منطقتنا وهم أفراد عائلات حاولوا النزوح من المنطقة قبل أيام واستهدفهم جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والطائرات الحربية دون طيار.
وفي مناطق الشمال أيضا خاصة بمحيط المستشفى الإندونيسي ببلدة جباليا انتشر دمار هائل بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المستشفى وقصف محيطه بعدد كبير من القذائف خلال ساعات الليلة الماضية.
ويقول مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي بعنف الليلة قبل الماضية وهدمت دباباته وجرافاته سوره وجدرانا فيه أيضا. ويضيف البرش: الدبابة دخلت المبنى الرئيسي للمستشفى بعد أن دمرت بوابته وهدمت أحد جدرانه وأطلقت النار على المرضى والأطقم الطبية مما أدى لمقتل امرأة مصابة.
ويشير إلى أن جميع الشوارع المحيطة بالمستشفى الإندونيسي دمرتها دبابات الاحتلال بشكل تام. ويلفت إلى أن جيش الكيان الصهيوني يتصل بإدارة المستشفى بشكل دائم لإجبار من فيها على الخروج منها.
تدمير مرافق الشفاء
أما في مجمع الشفاء الطبي فإن قوات جيش الاحتلال، انسحبت أمس، بعد نحو 10 أيام من اقتحامه وتدمير أجزاء مهمة فيه منها مولدات الكهرباء بالمستشفى وأجهزة طبية إضافة لمضخات الأكسجين.
كما أحدثت قوات الاحتلال تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع، وفق شهود عيان.
وفي السياق، ذكر مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، أن نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا متواجدين في الشفاء.
كما تتمركز الآليات العسكرية للاحتلال في منطقة شارع الرشيد على امتداد محافظة الشمال ومدينة غزة علاوة على تواجدها في الجزء الجنوبي من حي الزيتون ومنطقة الشيخ عجلين. وحافظ جيش الاحتلال على تواجد قواته البرية في أجزاء من بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا
قصف عنيف قبيل الهدنة
وخلال الليلة قبل الماضية، شنت الطائرات الحربية والآليات المدفعية والدبابات غارات عنيفة على مناطق واسعة في مدينة غزة وشمالي القطاع.
كما اندلعت اشتباكات واسعة بين عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وشنت الطائرات غارات عنيفة تعرف باسم الحزام الناري بمنطقة جباليا البلد مما أسفر عن دمار واسع وتدمير عدد من المنازل إضافة لإصابة عشرات الفلسطينيين.
واستهدفت مدفعية الاحتلال مدينة الشيخ زايد في بلدة جباليا كذلك، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وتدمير شقق سكنية بالمدينة.
هذه الأحداث المتسارعة جاءت قبل ساعات من دخول اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في الساعة الـ7 صباحا حيز التنفيذ.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا للاحتلال من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.-(وكالات)

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