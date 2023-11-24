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دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى غزة

11/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الخارجية الاماراتية أمس، عن بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وذلك ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.


وسيجري تنفيذ المستشفى الميداني الإماراتي عبر مراحل عدة، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.


ويأتي المستشفى الميداني الإماراتي ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة. وكالات

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