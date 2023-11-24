هنية: حماس ستكون بالمرصاد إذا قررت إسرائيل استئناف القصف

بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى "صفقة تبادل شاملة" ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.



وقال هنية، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن حماس "ستكون بالمرصاد" إذا قررت إسرائيل استئناف القصف. وكالات