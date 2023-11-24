هنية: حماس ستكون بالمرصاد إذا قررت إسرائيل استئناف القصف

هنية: حماس ستكون بالمرصاد إذا قررت إسرائيل استئناف القصف
التاريخ
11/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى "صفقة تبادل شاملة" ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.
وقال هنية، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن حماس "ستكون بالمرصاد" إذا قررت إسرائيل استئناف القصف. وكالات
MENAFN24112023000072011014ID1107483086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.