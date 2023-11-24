-->

Saturday, 25 November 2023 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هنية: حماس ستكون بالمرصاد إذا قررت إسرائيل استئناف القصف

11/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى "صفقة تبادل شاملة" ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.


وقال هنية، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن حماس "ستكون بالمرصاد" إذا قررت إسرائيل استئناف القصف. وكالات

MENAFN24112023000072011014ID1107483086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث