الأردنيون: المقاومة الفلسطينية لن تنكسر والصمود عنوان النصر

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق الغد

محافظات- شهدت محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة أمس، وقفات ومسيرات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد المشاركون استنكارهم للمجازر والممارسات الوحشية، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية.

كما جدد المشاركون مطالبتهم بضرورة وقف نهائي للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الكافية إلى القطاع المحاصر.

وأكدوا أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأن ما حدث هو أكبر دليل على ضعف العدو، الذي وافق على الهدنة المؤقتة بعد أن أدرك تماما بأن المقاومة بخير وأنها تحقق انتصارات يومية.

وفي إربد، شارك الآلاف في مسيرة حاشدة، دعت إليها أحزاب سياسية وفاعليات شبابية وأهلية وحملت عنوان "المقاومة خيارنا"، رفع خلالها المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية وهتفوا بالنصر للمقاومة.

وردد المشاركون شعارات منها "الأرض فلسطينية لا هجرة من غزة"، "المقاومة تستمر والتطبيع لن يمر"، "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة".

وقال متحدثون في المسيرة، إن حرب غزة دفعت كيان الاحتلال لكي يستنجد بالخارج، بعد أن أرعبته المقاومة وأظهرت أن جيش الاحتلال مجرد قوة على ورق، سرعان ما انكشف بعد العدوان على غزة والمقاومة الشرسة التي أبداها المقاومون في غزة.

وأكدوا أن المقاومة حققت انتصارا على أرض الواقع، وما قبول الكيان الصهيوني للهدنة إلا دلالة على انهزام الاحتلال، وأن هدفه من العدوان هو تهجير أهالي قطاع غزة من خلال الإبادة الجماعية للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية.

وأشاروا إلى أن العدو الصهيوني أدرك أن المعركة طويلة وصعبة وأن المقاومة بخير وتحقق انتصارات متتالية على أرض الواقع، مطالبين الدول العربية بالتدخل لوقف قتل المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

وأكدوا أنه، ورغم الحصار والقصف المفروض على غزة منذ عملية طوفان الأقصى، إلا أن الشعب والمقاومة صامدان، مضيفين أن قتل أطفال فلسطين سيظل جريمة في حق الإنسانية تلاحق العدو الصهيوني.

ولفتوا إلى أن طوفان الأقصى جاء رداً على ما ارتكبته الصهيونية في حق فلسطين وأطفالها وشبابها على مدى عقود، مؤكدين أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإرادة الشعوب العربية.

وقالوا، إن المسيرات والوقفات التي تقام في الأردن هي استجابة لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته التي هي حق عربي.

وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من قهر قوة الاحتلال المدعومة من الخارج.

ونفذت فاعليات حزبية ونقابية وقوى المجتمع العقباوي وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بعدوان قوات الاحتلال الصهيوني عليه.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الأردنية ويافطات تدعم صمود الأهل في غزة، مؤكدين أن الهدنة جاءت بعد فشل الاحتلال المستمر في فرض هيمنته على القطاع واستسلاما لفرض المقاومة شروطها ودحر أكاذبيه المصطنعة.

وطالب المشاركون بمساندة غزة ودعمها بالمواد الطبية والغذائية في ظل الحصار الذي يعانيه القطاع، وتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وقال المتحدثون في الوقفة "إننا في هذه الأيام كل أنظارنا تتجه نحو غزة، من تصون كرامتنا جميعا، ومن تقاوم هذا المحتل الغاصب بكل ضراوة وشراسة"، مؤكدين أن أهلنا في غزة سطروا معاني عظيمة، فهم رمز الإيمان ورمز الثبات ورمز الصمود في ظل كل ما يواجهونه من ظلم وقهر.

وأشار المتحدثون إلى أن غزة تتعرض لأبشع الجرائم التي شهدها العام من إبادة جماعية وقصف متواصل للأطفال والنساء، مجددين المطالبة بقطع كل العلاقات مع الكيان المحتل ووقفها عند حد الوسائل الدبلوماسية من خلال الأمم المتحدة وإلزامه باحترام القانون الدولي، مؤكدين أن أبناء العقبة جميعا الى جانب القيادة تساند الكفاح الفلسطيني، وأن هذه الوقفة الشعبية التضامنية هي محطة لنقول بصوت واحد " فلسطيني واحد: فلسطين أمانة.. أوقفوا العدوان الصهيوني".

وفي فعالية أخرى، نظمت الحركة الإسلامية بالعقبة مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في منطقة المحدود جالت شوارع المدينة.

وندد المشاركون بالمسيرة بالمجازر الصهيونية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بالوقت ذاته بمحاسبة الكيان الصهيوني وتقديم قادته للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وطالب المشاركون بالمسيرة، بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، واصفين ما يجري في غزة بأنه جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية.

وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية، من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مطالبين المقاومة بالرد في العمق الصهيوني.

وطالب المشاركون بالمسيرة بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه، إضافة لمقاطعة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني.

وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المجاهدين والأهل في فلسطين، متعهدين بمواصلة كافة الفعاليات لحين انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفي الكرك، شهدت المحافظة تنظيم وقفتين بدعوة من فاعليات حزبية ونقابية وشعبية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة.

ونظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفة في ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط مدينة الكرك، كما نظمت الحركة الإسلامية وقفة تضامنية في بلدة عي جنوبي مدينة الكرك.

وشارك في الوقفتين مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه وتقديم الدعم له بكل الوسائل، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

وشارك آلاف المواطنين في مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمس أمام مسجد معان الكبير، تأييدا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وتنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل.

ووجه المشاركون في الوقفة التضامنية التي شارك فيها مواطنون من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية والنقابية في المدينة التحية إلى قادة وأبطال فصائل المقاومة الفلسطينية، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لوقف العدوان الصهيوني ودحر الاحتلال، فيما طالبوا بتقديم كل الدعم للمقاومة الفلسطينية.

وشدد المشاركون على أن المقاومة الفلسطينية لن تنكسر، وصمود الشعب الفلسطيني سيظل عنوان الانتصار في هذه المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

وأشاروا أن اتفاق الهدنة ما هو إلا ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة واضحة للعالم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته قادران على إنجاز المهمة في تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالوا إن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة المستمرة، مشيرين إلى أن إجرام الاحتلال في قصف المدنيين لن يمنحه صورة الانتصار.

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات تندد بالعدوان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومشاركة الولايات المتحدة في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الأهل في غزة.

وطالبوا بطرد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن وإغلاق السفارة الأميركية في عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أميركا شريكة في الحرب على غزة وليست مجرد داعم للاحتلال.

واعتبر المشاركون الرئيس الأميركي جو بايدن شريكا بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، مطالبين بمحاكمته أمام كافة المحاكم الدولية والمحلية، ومحاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.

وقالوا إن استمرار المجازر في غزة والضفة الغربية بوحشية وسعار صهيوني غير مسبوق، في ظل صمت دولي مريب، يعد تواطؤا دوليا مشاركا في المذبحة.

وندد المشاركون بمواقف بعض الدول الغربية المؤيدة لدولة الاحتلال في عدوانها الدامي ضد الأطفال والنساء والعزل في قطاع غزة، مطالبين بضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاحتلال.

وفي عجلون، اتخذ التضامن مع الأهل في قطاع غزة منحى شعريا وحواريا، حيث نظمت رابطة الكتاب الأردنيين ومنتدى البيت العربي الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة، أمسية شعرية تغنى خلالها عدد من الشعراء بالصمود الأسطوري لأهل غزة في وجه آلة القتل الصهيونية.

وفي السياق ذاته، ينظم منتدى جبل عوف الثقافي، اليوم، لقاء وطنيا يرعاه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة تحت عنوان "عين على الأردن وعين على فلسطين"، بحيث يتحدث فيه عدد من السياسيين والأكاديميين ورؤساء الجامعات عن صمود الأهل في غزة، والدور الأردني قيادة وشعبا في نصرة أهل غزة ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية.

وفي مادبا، شارك أهالي مخيم مادبا في مسيرة تضامنية لنصرة الأهل في قطاع غزة وللتنديد بالأعمال الإجرامية والوحشية التي اقترفها العدو الصهيوني.

وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الوحشي على قطاع غزة الذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم، رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.

ورددوا هتافات منددة للأعمال الوحشية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة على يد آلة الحرب الصهيونية التي تواصل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وسبق المسيرة، تأدية المشاركين صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على غزة.



















