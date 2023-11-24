وزيرا خارجية الصين واليابان يزوران كوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثلاثية

يصل وزيرا خارجية الصين واليابان إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لإجراء محادثات ثلاثية مع نظيرهم الكوري الجنوبي حول الجهود المبذولة لاستئناف قمة قادة الدول الثلاث المتوقفة منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية، مكان الاجتماع، في وقت لاحق اليوم.

ويعقد الوزيران محادثات ثنائية منفصلة مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين غدا الأحد، قبل إجراء المحادثات الثلاثية في وقت لاحق غدا.

ويحضر الوزيران مأدبة غداء يستضيفها بارك بين المحادثات الثنائية والثلاثية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المرجح أن يناقش وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان الجهود المبذولة لتسهيل استئناف القمة الثلاثية بين القادة، والتي لم تعقد منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

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