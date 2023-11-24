سويسرا في العالم: ما الذي ينتهك مبدأ الحياد ؟

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La Svizzera nel mondo: quali atteggiamenti e sanzioni contraddicono la neutralità?
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تكاد مساحة سويسرا بالكاد تمثّل 0.008% من سطح اليابسة. ولكن ما يثير الدهشة هو التطرّق إلى شؤون هذه الرقعة الصغيرة بانتظام في جميع أصقاع العالم. ورغم وجود 800 ألف سويسري وسويسرية يقيمون في الخارج، إلا أن هذا الحضور اللافت لا يعود إليهم فقط. فهذا البلد الصغير تربطه بالعالم روابط وثيقة على المستوى الاقتصادي، ويمتد تأثيره عبر العديد من المنظمات الدولية.
الموضوعات السويسرية الرئيسية في العالم
يا لها من قصة غريبة! في أكتوبر 2019، تم العثور على سبائك من الذهب تبلغ قيمتها 200 ألف فرنك سويسري في قطار يربط بين سانت غالن ولوتسيرن. ونظرا إلى كون الغلاف الخارجي للشحنة يحمل علامة "إرسالية ثمينة للجنة الدولية للصليب الأحمر" (CICR)، ولم يتم التعرّف على الشخص الذي تعود إليه هذه الشحنة، تم تسليم هذا الذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمررابط خارجي .
لكن بالنسبة لهذه المنظمة، لا تمثّل هذه الشحنة أكثر من قطرة ماء في محيط. وعلى الرغم من عملية التسريح غير المسبوقة للموظفين وغلق عدد كبير من المكاتب، لا تزال المؤسسة الإنسانية تعاني من فجوة تمويل بقيمة 400 مليون فرنك لهذا العام. ويجب على الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة المساعدة في تغطية هذا العجز.
من جهتها، لم تتصدر شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية (SBB) عناوين الصحف الدولية فقط بسبب سبائك الذهب. فقد شدّ الانتباه إليها خروج قطار عن مساره على الطريق الحديدي الرابط بين شمال أوروبا وجنوبها. وبما أن الضرر الذي لحق بسكة الحديد العابرة لنفق غوتهارد أكبر مما كان يعتقد في الأصل، فمن المرجح أن يتم الحديث عن هذه القيود لفترة طويلة قادمة.
الوضع مرتبك أيضا في متحف الفنون (Kunsthaus) بزيورخ. فعلى الرغم من تعيين مديرة جديدة لهذه المؤسسة، لا تزال طريقة التعامل مع المجموعة الفنية الثمينة لتاجر الأسلحة إميل بوهرلي مثيرة للجدل . رغم ذلك، لابد من الإشارة إلى وجود نهج في سويسرا هو أكثر عملية إزاء مصادر الأعمال الفنية، فعلى سبيل المثال، سلّم المكتب الفدرالي للثقافة إلى السفارة الصينية في برن مؤخرا خمس قطع أثرية بعد تحقيق جنائي، وإثر تعذّر تحديد مصدر هذه القطع.
هل هناك فعلاً سياح، من الصين مثلاً، يزورون السويد لأنهم يخلطون بين الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسويسرا؟ هذا من غير المحتمل. ومع ذلك، أصبح هذا الارتباك موضوعاً متداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي كل عام، مما دفع السويد إلى التعاطي معه بنبرة فكاهية. وهناك مشكلة أخرى تواجهها البلدان، وهي خطيرة هذه المرة، ألا وهي اجتياح الوفود السياحية الكبيرة للبلدين، على الأقل في بعض "النقاط الساخنة"، مثل قرية لوتربرونن (Lauterbrunnen) في منطقة الأوبرلاند البرنوية (Bernese Oberland).
بعض القضايا البارزة في التغطية السويسرية
طفل ينظر إلى مبنى يتصاعد منه الدخان في مدينة جنين الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية. Zain Jaafar / AFP
إسرائيل
: الحياد السويسري على المحكّ مرة أخرى
بعد الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل، تعتزم سويسرا منع الحركة الإسلامية المسلحة.
سألنا الخبير المتخصص في قضايا الشرق الأوسط ريكاردو بوكو، كيف سيُنظر إلى ذلك دوليا؟ والدلالات المحتملة بالنسبة إلى سويسرا؟
مقابلة مع ريكاردو بوكّو
"إعلان حماس منظمة إرهابية يتعارض مع حياد سويسرا"
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Jean-Christophe Bott / Keystone
الولايات المتحدة الأمريكية
: التشخيص عن بعد بسبب الجبن السويسري
هذا العام، من المرجح أن تستورد سويسرا الجبن للمرة الأولى أكثر مما تصدره، وفقًا لبوابة الأخبار الأمريكية بلومبرغ، التي كتبت: "بعد إفلاس كريدي سويس (Credit Suisse)، وفقدان الحقوق الحصرية لاسم جبنة إيمنتال (Emmental)، تشكل هذه ضربة أخرى للصورة التي تروجها سويسرا عن نفسها".
في تقريرنا حول نفس الموضوع، ذكر بوريس بوريت، رئيس الرابطة السويسرية لمنتجي الحليب (Swissmilk)، أن سويسريًا مقيم في لاس فيغاس اتصل به ليعرب له عن انزعاجه عندما علم بالخبر.
ما سبب هذا التحوّل؟
سويسرا بلد إنتاج الحليب: مهنة في خطر
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Natalia Kolesnikova / AFP
روسيا:
العقوبات السويسرية في دائرة الضوء
باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة في المواد الخام والأصول المالية، غالبًا ما تكون سويسرا في دائرة الضوء. يتعلق ذلك بشكل خاص بالسلع والأصول القادمة من روسيا، التي تخضع لعقوبات دولية. أين تقع سويسرا رسميًا؟ ما هو تأثيرها وكيف يتم يتم تقييم سلوكها دوليًا ؟
سلسلة مقالاتنا عن أموال الأوليغارشية والنفط الروسي
سبق أن تناولنا هذه المسألة على نطاق واسع في آخر استعراض عام لنا للمواضيع السويسرية التي تهم العالم. لكننا خصصنا مقالات جديدة لهذا الموضوع منذ ذلك الحين:
كيف تتأثر تجارة السلع الإنسانية بالعقوبات؟ العقوبات الدولية معضلة كبيرة تعيق المساعدات الإنسانية تأثير العقوبات الروسية على البنوك السويسرية
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Gaetan Bally / Keystone
إسبانيا وأوكرانيا
: الاهتمام بالانتخابات في سويسرا
كان لتغطيتنا لانتخابات البرلمان السويسري صدى كبير. تم الاستشهاد بالمقال الرئيسي وحده من قبل ما يقرب من خمسين موقعًا إخباريًا بعشر لغات. وبالإضافة إلى الفيتنامية والإنكليزية، فقد تم التطرق إلى الانتخابات في مقالات مكتوبة باللغات الإسبانية والروسية والأوكرانية.
Linda Graedel / Keystone
بيلاروسيا:
سويسرا والعدالة الدولية
في الماضي، اتُهمت سويسرا بالتردد الشديد في مقاضاة الجرائم في الخارج. تمهّد إدانة قائد عسكري ليبيري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الصيف الماضي، الطريقَ الآن أمام إجراءات جنائية أخرى من هذا القبيل.
وقد برَّأت محكمة إقليمية سويسرية في نهاية سبتمبر الماضي، يوري هاراوسكي، الذي يصف نفسه بأنه عضو سابق في فرقة اغتيال في عهد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
ويعدّ مجرّد وقوف هاراوسكي أمام محكمة سويسرية مؤشرًا على أن هذا النوع من السوابق القضائية يمكن أن يصبح أمرًا طبيعيًا.
سويسرا والعدالة الدولية
سويسرا تتجه تدريجيا نحو العدالة الدولية
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ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
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