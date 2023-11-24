سويسرا في العالم: ما الذي ينتهك مبدأ الحياد ؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Die Schweiz in der Welt: Handelt sie noch im Rahmen ihrer Neutralität? (الأصلي)Español (es) Suiza en el mundo: ¿Qué decisiones contradicen la neutralidad?Português (pt) Suíça no mundo: que atitudes e sanções contradizem a neutralidade?中文 (zh) 世界对瑞士的看法:什么样的态度与制裁有悖中立?Français (fr) La Suisse dans le monde: qu'est-ce qui contrevient à la neutralité?Pусский (ru) Маленькая страна в большом мире: Швейцария, санкции, нейтралитетEnglish (en) Switzerland in the world: which attitudes and sanctions contradict neutrality?日本語 (ja) 世界の中のスイス :中立に反する行為とは?中文 (zh) 世界對瑞士的看法:什麼樣的態度與制裁有悖中立?Italiano (it) La Svizzera nel mondo: quali atteggiamenti e sanzioni contraddicono la neutralità?

تكاد مساحة سويسرا بالكاد تمثّل 0.008% من سطح اليابسة. ولكن ما يثير الدهشة هو التطرّق إلى شؤون هذه الرقعة الصغيرة بانتظام في جميع أصقاع العالم. ورغم وجود 800 ألف سويسري وسويسرية يقيمون في الخارج، إلا أن هذا الحضور اللافت لا يعود إليهم فقط. فهذا البلد الصغير تربطه بالعالم روابط وثيقة على المستوى الاقتصادي، ويمتد تأثيره عبر العديد من المنظمات الدولية.

الموضوعات السويسرية الرئيسية في العالم

يا لها من قصة غريبة! في أكتوبر 2019، تم العثور على سبائك من الذهب تبلغ قيمتها 200 ألف فرنك سويسري في قطار يربط بين سانت غالن ولوتسيرن. ونظرا إلى كون الغلاف الخارجي للشحنة يحمل علامة "إرسالية ثمينة للجنة الدولية للصليب الأحمر" (CICR)، ولم يتم التعرّف على الشخص الذي تعود إليه هذه الشحنة، تم تسليم هذا الذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمررابط خارجي .

لكن بالنسبة لهذه المنظمة، لا تمثّل هذه الشحنة أكثر من قطرة ماء في محيط. وعلى الرغم من عملية التسريح غير المسبوقة للموظفين وغلق عدد كبير من المكاتب، لا تزال المؤسسة الإنسانية تعاني من فجوة تمويل بقيمة 400 مليون فرنك لهذا العام. ويجب على الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة المساعدة في تغطية هذا العجز.

من جهتها، لم تتصدر شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية (SBB) عناوين الصحف الدولية فقط بسبب سبائك الذهب. فقد شدّ الانتباه إليها خروج قطار عن مساره على الطريق الحديدي الرابط بين شمال أوروبا وجنوبها. وبما أن الضرر الذي لحق بسكة الحديد العابرة لنفق غوتهارد أكبر مما كان يعتقد في الأصل، فمن المرجح أن يتم الحديث عن هذه القيود لفترة طويلة قادمة.

الوضع مرتبك أيضا في متحف الفنون (Kunsthaus) بزيورخ. فعلى الرغم من تعيين مديرة جديدة لهذه المؤسسة، لا تزال طريقة التعامل مع المجموعة الفنية الثمينة لتاجر الأسلحة إميل بوهرلي مثيرة للجدل . رغم ذلك، لابد من الإشارة إلى وجود نهج في سويسرا هو أكثر عملية إزاء مصادر الأعمال الفنية، فعلى سبيل المثال، سلّم المكتب الفدرالي للثقافة إلى السفارة الصينية في برن مؤخرا خمس قطع أثرية بعد تحقيق جنائي، وإثر تعذّر تحديد مصدر هذه القطع.

هل هناك فعلاً سياح، من الصين مثلاً، يزورون السويد لأنهم يخلطون بين الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسويسرا؟ هذا من غير المحتمل. ومع ذلك، أصبح هذا الارتباك موضوعاً متداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي كل عام، مما دفع السويد إلى التعاطي معه بنبرة فكاهية. وهناك مشكلة أخرى تواجهها البلدان، وهي خطيرة هذه المرة، ألا وهي اجتياح الوفود السياحية الكبيرة للبلدين، على الأقل في بعض "النقاط الساخنة"، مثل قرية لوتربرونن (Lauterbrunnen) في منطقة الأوبرلاند البرنوية (Bernese Oberland).

طفل ينظر إلى مبنى يتصاعد منه الدخان في مدينة جنين الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية. Zain Jaafar / AFP

بعض القضايا البارزة في التغطية السويسرية: الحياد السويسري على المحكّ مرة أخرى

بعد الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل، تعتزم سويسرا منع الحركة الإسلامية المسلحة.

سألنا الخبير المتخصص في قضايا الشرق الأوسط ريكاردو بوكو، كيف سيُنظر إلى ذلك دوليا؟ والدلالات المحتملة بالنسبة إلى سويسرا؟

"إعلان حماس منظمة إرهابية يتعارض مع حياد سويسرا"

Jean-Christophe Bott / Keystone

مقابلة مع ريكاردو بوكّوEnd of insertion: التشخيص عن بعد بسبب الجبن السويسري

هذا العام، من المرجح أن تستورد سويسرا الجبن للمرة الأولى أكثر مما تصدره، وفقًا لبوابة الأخبار الأمريكية بلومبرغ، التي كتبت: "بعد إفلاس كريدي سويس (Credit Suisse)، وفقدان الحقوق الحصرية لاسم جبنة إيمنتال (Emmental)، تشكل هذه ضربة أخرى للصورة التي تروجها سويسرا عن نفسها".

في تقريرنا حول نفس الموضوع، ذكر بوريس بوريت، رئيس الرابطة السويسرية لمنتجي الحليب (Swissmilk)، أن سويسريًا مقيم في لاس فيغاس اتصل به ليعرب له عن انزعاجه عندما علم بالخبر.

سويسرا بلد إنتاج الحليب: مهنة في خطر

Natalia Kolesnikova / AFP

ما سبب هذا التحوّل؟End of insertionالعقوبات السويسرية في دائرة الضوء

باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة في المواد الخام والأصول المالية، غالبًا ما تكون سويسرا في دائرة الضوء. يتعلق ذلك بشكل خاص بالسلع والأصول القادمة من روسيا، التي تخضع لعقوبات دولية. أين تقع سويسرا رسميًا؟ ما هو تأثيرها وكيف يتم يتم تقييم سلوكها دوليًا ؟

سلسلة مقالاتنا عن أموال الأوليغارشية والنفط الروسي

سبق أن تناولنا هذه المسألة على نطاق واسع في آخر استعراض عام لنا للمواضيع السويسرية التي تهم العالم. لكننا خصصنا مقالات جديدة لهذا الموضوع منذ ذلك الحين:



كيف تتأثر تجارة السلع الإنسانية بالعقوبات؟

العقوبات الدولية معضلة كبيرة تعيق المساعدات الإنسانية تأثير العقوبات الروسية على البنوك السويسرية

Gaetan Bally / Keystone

End of insertion: الاهتمام بالانتخابات في سويسرا

كان لتغطيتنا لانتخابات البرلمان السويسري صدى كبير. تم الاستشهاد بالمقال الرئيسي وحده من قبل ما يقرب من خمسين موقعًا إخباريًا بعشر لغات. وبالإضافة إلى الفيتنامية والإنكليزية، فقد تم التطرق إلى الانتخابات في مقالات مكتوبة باللغات الإسبانية والروسية والأوكرانية.

Linda Graedel / Keystone

سويسرا والعدالة الدولية

في الماضي، اتُهمت سويسرا بالتردد الشديد في مقاضاة الجرائم في الخارج. تمهّد إدانة قائد عسكري ليبيري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الصيف الماضي، الطريقَ الآن أمام إجراءات جنائية أخرى من هذا القبيل.

وقد برَّأت محكمة إقليمية سويسرية في نهاية سبتمبر الماضي، يوري هاراوسكي، الذي يصف نفسه بأنه عضو سابق في فرقة اغتيال في عهد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويعدّ مجرّد وقوف هاراوسكي أمام محكمة سويسرية مؤشرًا على أن هذا النوع من السوابق القضائية يمكن أن يصبح أمرًا طبيعيًا.

سويسرا تتجه تدريجيا نحو العدالة الدولية

سويسرا والعدالة الدوليةEnd of insertion

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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