«مالية عجمان» تناقش بيانات للسنة المالية 2023

نظمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023، بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة، واستدامة التنمية الشاملة فيها.

وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل، والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوهاً بأهمية التقارير والبيانات، التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في الإمارات.