«عزيزي» تحصد جائزة «أفضل مشروع سكني»

حصلت شركة ((عزيزي)) للتطوير العقاري على جائزة ((أفضل مشروع سكني)) إحدى جوائز ((كونستراكشن ويك)) لعام 2023، عن مشروع ((ريفييرا))، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في دبي مؤخراً. وتعد الجائزة بمثابة شهادة على إنجازات ((عزيزي)) في مختلف جوانب صناعة العقارات بما في ذلك تطوير المشاريع والنهج المبتكر للإنشاءات، والالتزام بالتسليم المستمر للمشاريع عالية الجودة. كما تعكس الجائزة نهج المطور الراسخ تجاه التركيز على العملاء، وتوفير تجارب معيشية استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين والسكان المقيمين في مجتمعاتها السكنية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: نعبر عن سعادتنا بهذا التكريم والاعتراف الرائع الذي حظي به مجتمع ((ريفييرا)) في مدينة محمد بن راشد. وتؤكد هذه الجائزة الجهد الجماعي والعمل المتفاني الذي أظهره كل عضو من فريق ((عزيزي)) إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، كما تعكس التزامنا بتعزيز معايير الجودة والابتكار والاستدامة في المشهد العقاري.

وأضاف: يجسد مشروع ((ريفييرا)) سعينا الدائم لتنويع أنماط وأساليب الحياة المتنوّعة إلى جانب إنشاء المنازل والأحياء السكنية ذات الجودة العالية. نحن ممتنون لتقدير جهودنا في استكمال هذا المجتمع المتميز الذي يشهد إقبالاً كبيراً، ويشكل ذلك حافزاً قوياً يلهمنا مواصلة رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب معيشية استثنائيّة.