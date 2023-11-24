«اتصالات من إي آند» تحصل على وسام الأثر المجتمعي

أعلنت ((اتصالات من إي آند)) عن حصولها على وسام الأثر المجتمعي- الفئة البلاتينية، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ((مجرى))؛ وذلك تقديراً لإسهاماتها المتعددة في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وبعد نجاحها في التقييم الشامل للجنة التحكيم الدولية، التي تضمّ عدداً من أبرز الخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقالت شيما البريكي، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية في ((اتصالات من إي آند)): نفخر بحصولنا على وسام الأثر المجتمعي، الذي يعكس التزامنا بتحقيق الأثر الإيجابي على مستوى حياة الأفراد والمجتمعات. إذ حرصت ((اتصالات من إي آند))، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تبرهن مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفز على تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام، ويعدّ التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وامتداداً لتميزها في تقديم أفضل خدمات الاتصالات والحلول الرقمية للأفراد ومختلف القطاعات في الإمارات.