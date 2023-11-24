«الإمارات دبي الوطني» ينال جائزة أفضل تجربة تجارية

حقق بنك الإمارات دبي الوطني إنجازات بارزة في مؤشرات الأداء المختلفة لتطبيقه ((MORE)) الخاص بالهواتف المحمولة.

ولم تقتصر آثار التحسينات في التطبيق على تعزيز إيراداته وحركة زواره وأرقام التنزيلات فحسب، بل أكسبت البنك أيضاً تقديراً مرموقاً في جائزة ((سايتكور إكسبيرينس)) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نال جائزة ((أفضل تجربة تجارية)) بالتعاون مع شركة ((هوريزنتال ديجيتال)).

ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2021، سجل التطبيق ثلاثة أضعاف التنزيلات وتسجيلات الاشتراك، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات، مع زيادة تفاعل العملاء التي أدت إلى ارتفاع عدد الزوار بنسبة 649 % وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في مشاهدات الشاشة.

ومن التأثيرات الأخرى القابلة للقياس التي حققها التطبيق لبنك الإمارات دبي الوطني زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 % وزيادة بنسبة 39 % في الزيارات الجديدة للتطبيق.

وقد ارتفع متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق إلى أربع دقائق، في حين ارتفعت جلسات التفاعل بنسبة 160 %. ويوفر التطبيق إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من العروض الحصرية في مجالات المطاعم والترفيه والسفر والصفقات عبر الإنترنت.