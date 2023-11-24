«مجموعة الإمارات» تحصل على أعلى وسام في تأثير الأعمال المستدامة

حصلت ((مجموعة الإمارات)) على وسام ((الأثر المجتمعي المستوى البلاتيني))، وهو أعلى وسام في مجال تأثير الأعمال المستدامة، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات.

أقيم حفل توزيع الجوائز خلال قمة ((عالم هادف)) لعام 2023، التي أقيمت في دبي للمرة الأولى تحت رعاية وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، حيث تم تكريم أفضل 50 شركة في مجال الاستدامة.

ويعتبر الوسام بمثابة علامة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، تقيس وتكافئ المؤسسات في الإمارات على ممارساتها المتعلقة بالتأثير المستدام اعتماداً على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والأولويات الوطنية في هذا المجال. وتستهدف الجوائز تقدير المؤسسات التي تحصل على أعلى الدرجات ضمن ثلاث فئات البلاتينية أو الذهبية أو الفضية.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول ((طيران الإمارات)) لدائرة الشؤون الدولية: تفخر ((مجموعة الإمارات)) بالاعتراف بها كواحدة من أكثر المؤسسات التزاماً بمعايير الاستدامة في الإمارات من خلال حصولها على الوسام البلاتيني. حيث يجسد ذلك التزام المجموعة بقيادة التقدم البيئي وتنفيذ أفضل ممارسات الأعمال في مجال الاستدامة.

وأضاف: نحن في ((مجموعة الإمارات)) نؤمن بأهمية التعاون في التصدي للتحديات العالمية، ونعمل بشكل وثيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة في قطاع الطيران لتطوير مبتكرات مستدامة من خلال حشد وتوحيد الموارد والخبرات.