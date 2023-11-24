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اكتشاف آلية إدراك اتجاه الضوء في النباتات

11/24/2023 7:26:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في دراسة تجمع بين علم الأحياء والهندسة، ونشرت نتائجها مجلة «ساينس»، اكتشف فريق بحثي من جامعة لوزان السويسرية، بالتعاون مع المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان السويسرية، ميزة نسيجية مدهشة تسمح للنباتات باكتشاف إشارات الضوء الاتجاهية.

وبحسب الدراسة فإن الأنسجة النباتية الحساسة للضوء، تستخدم الخصائص البصرية للواجهة بين الهواء والماء لتوليد تدرج خفيف «مرئي» للنبات.
كما كشف الفريق عن آلية جديدة تمكن الكائنات الحية من إدراك مصدر الضوء، مما يمكنها من تحديد موضع أعضائها مثل الأوراق بطريقة تعمل على تحسين التقاط الضوء لعملية التمثيل الضوئي.

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