اكتشاف آلية إدراك اتجاه الضوء في النباتات

(MENAFN
- Al-Bayan)
في دراسة تجمع بين علم الأحياء والهندسة، ونشرت نتائجها مجلة «ساينس»، اكتشف فريق بحثي من جامعة لوزان السويسرية، بالتعاون مع المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان السويسرية، ميزة نسيجية مدهشة تسمح للنباتات باكتشاف إشارات الضوء الاتجاهية.
وبحسب الدراسة فإن الأنسجة النباتية الحساسة للضوء، تستخدم الخصائص البصرية للواجهة بين الهواء والماء لتوليد تدرج خفيف «مرئي» للنبات.
كما كشف الفريق عن آلية جديدة تمكن الكائنات الحية من إدراك مصدر الضوء، مما يمكنها من تحديد موضع أعضائها مثل الأوراق بطريقة تعمل على تحسين التقاط الضوء لعملية التمثيل الضوئي.
MENAFN24112023000110011019ID1107482958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.