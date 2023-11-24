NFC خاصية مذهلة في هاتفك ولا تستخدمها

تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة، على خاصية تسمى "NFC"، والتي تعني بالعربية "اتصال المدى القريب"، وبالرغم من أنها مفيدة بشكل لا يصدق، لا يعرف معظم المستخدمين عنها شيئًا من الأساس.



ما هي خاصية NFC؟

الثلاثة أحرف ترمز إلى "Near Field Communication"، أي "اتصال المدى القريب"، وهي ببساطة شريحة إلكترونية، تتواجد في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معًا من الخلف، في دائرة نصف قطرها حوالي 4 سم، يتمكن كلا الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًا كان حجمها، والقيام بمهام متعددة، دون الحاجة إلى وجود إنترنت واي فاي، أو إنترنت الشريحة.



كيف يمكنك معرفة أن هذه الخاصية تتواجد في هاتفك؟

اذهب إلى إعدادات الهاتف "Settings"، ثم المزيد "More"، وإن وجدت كلمة "NFC"، إذًا فهاتفك يدعمها.



ما هي آلية عمل خاصية NFC؟

تنقل خاصية "NFC" البيانات وتستقبلها عبر "موجات الراديو"، بسرعات كبيرة، على عكس خاصية البلوتوث، التي تنقل الملفات عبر ظاهرة "الحث المغناطيسي" بسرعات بطيئة، وتتطلب وجود جهازين نشطين يعملان بطاقة من أجل التواصل، أما خاصية "NFC"، فيمكنها أن تعمل بين هاتفيين ذكيين، أو حتى بين هاتف الذكي، وملصق ذكي لا يحتاج إلى مصدر طاقة، والأخير سنشرح استخدامه في السطور التالية.



ما هي مجالات استخدام خاصية NFC؟

أول مجال، هو تبادل الملفات بين هاتفين ذكيين، أيًا كان حجمها، بسرعات كبيرة جدًا، من خلال تفعيل خاصية "NFC" بهما أولًا، ثم جعل الجهازين يلمسا بعضهما البعض من خلال غطائهما الخلفي.



ثاني مجال، هو اتصال الهاتف الذكي بالملصقات الذكية التي تعرف باسم "NFC Tags" ولا تحتاج إلى بطارية أو طاقة لكي تعمل، حيث يتم برمجة تلك الملصقات، عبر تطبيقات مخصصة مثل "Trigger" و NFC Task Launcher ، تجعل الهاتف ينفذ مهام معينة بشكل أوتوماتيكي، بمجرد تلامسه معها.



على سبيل المثال، يمكنك وضع ملصق ذكي على مكتب عملك، وبرمجته، وبمجرد أن يتلامس الهاتف معه، يتم فصل الإنترنت تلقائيًا، ويتحول الهاتف إلى وضع الصمت، حتى تركز في العمل، دون أن تحتاج إلى تنفيذ تلك المهام يدويًا.



ويمكن أيضًا وضع ملصق ذكي على باب غرفة المنزل، بحيث عندما تعود إلى العمل، وتبدأ في تغيير ملابسك، يتلامس هاتفك معه، ويتم تشغيل إنترنت الواي فاي تلقائيًا، ويُفتح تطبيق فيسبوك على سبيل المثال دون تدخل منك.



وتتوافر الملصفات الذكية على مواقع التسوق الإلكتروني، ويمكن الحصول على كميات كبيرة منها مقابل سعر رخيص جدًا.



ثالث مجالات استخدام خاصية "NFC"، هو الدفع الإلكتروني، فبدلًا من أن تقوم بإخراج بطاقتك الائتمانية في المحلات، وإدخالها في الماكينة المخصصة، وكتابة كلمة السر، يمكنك دفع أموال المشتريات عن طريق هاتفك الذكي.



ويتطلب الدفع الإلكتروني باستخدام خاصية "NFC"، أن يدعم الهاتف خدمات أندرويد باي، أو آبل باي، أو سامسونج باي، وبالرغم من أن هذه الخدمات تستخدم الآن على نطاق ضيق، في بعض الدول، إلا أن المستقبل لها، فبعد بضع سنوات، سيتمكن الجميع من دفع ثمن مشترياتهم في المحلات باستخدام هواتفهم الذكية.



كيف يمكنك استخدام خاصية NFC في نقل الملفات؟

الاستخدام الشائع لخاصية "NFC"، هو نقل الملفات بين الهواتف الذكية وبعضها البعض، فقط كل ما عليك هو تفعيل خاصية "NFC"، و "Android Beam" على كلا الهاتفين، المٌرسل والمستقبل، وتحديد الملف المراد نقله، ثم جعل الهاتفين يلمسان بعضهما البعض من الخلف، والضغط على شاشة الهاتف المٌرسل، وسوف تحدث هزة لها صوت في كلا الهاتفين، تنذر ببدء عملية الإرسال.





وكما قلنا، تتميز خاصية "NFC" بأنها تتيح للمستخدمين، تبادل الملفات بين بعضهما البعض، بسرعات كبيرة جدًا، فملف حجمه 1 جيجا بايت على سبيل المثال، لا يحتاج معها سوى 10 دقائق لكي تتم عملية النقل بنجاح، على عكس خاصية البلوتوث البطيئة، التي تحتاج إلى فترة زمنية كبيرة تتخطى حاجز الساعتين، لإتمام نقل نفس الحجم من البيانات.







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