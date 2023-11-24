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«طبقة غامضة» في لب الأرض تنتج الكريستال

11/24/2023 7:26:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد علماء بأنهم ربما اكتشفوا أخيراً سبب الطبقة الغامضة المكونة من الكريستال التي تحيط بنواة الأرض، «المياه المتسربة» التي تتدفق من سطح الأرض وتتفاعل مع اللب المعدني لكوكبنا، وفق «لايف ساينس».

وفي التسعينيات، اكتشف الجيولوجيون طبقة رقيقة تحيط باللب الخارجي (أو النواة الداخلية) للأرض، وهي عبارة عن محيط دوار من المعدن السائل يحيط باللب الداخلي الصلب.
وفي دراسة جديدة نُشرت في 13 نوفمبر في مجلة «نيتشر جيوساينس»، اكتشف العلماء أن الطبقة «إي برايم» قد تكونت على الأرجح بواسطة الماء الذي يتسرب من سطح الأرض عن طريق انغماس أو غرق الصفائح التكتونية، ثم يتفاعل مع السطح المعدني للب الخارجي.

وإذا كانت النتيجة الجديدة صحيحة، فهذا يعني أن الطبقة «إي برايم» قد أنتجت كميات كبيرة من بلورات السيليكا كمنتج ثانوي لهذا التفاعل، تم تغذيتها في الوشاح - الطبقة الضخمة من الصهارة التي تقع بين اللب الخارجي والقشرة الخارجية للأرض.

وفي الدراسة، أجرى الباحثون سلسلة من التجارب المعملية لتكرار كيفية تفاعل الماء مع اللب الخارجي تحت ضغط شديد. وكشف هذا أن الهيدروجين الموجود في الماء يحل محل السيليكا داخل المعدن السائل، ما يدفع السيليكا إلى الخروج من المعدن على شكل بلورات (كريستال).

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